"За каждой изменой Украины стоят конкретные фамилии": экс-генпрокурор Луценко о состоянии защиты энергообъектов

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Сергій Кречмаровський
Защитные сооружения в ряде энергетических объектов Киевской области готовы не более чем на 15-35%, при этом на многих найдены многочисленные нарушения. Строительство осуществляют компании, вероятно приближенные к бывшему председателю Киевской областной военной администрации, а ныне министру восстановления, инфраструктуры и транспорта Николаю Калашнику.
Юрий Луценко. Фото из открытых источников
Об этом в эфире YouTube-канала Lapin From Ukraine блогера и военнослужащего Игоря Лапина заявил бывший генеральный прокурор и экс-народный депутат Юрий Луценко, пишет "Уніан". Журналисты отмечают, что он, в частности, продемонстрировал часть материалов временной следственной комиссии Верховной Рады, занимающейся изучением вопроса подготовки регионов к зиме и защитным сооружениям на объектах энергетики. Представители комиссии, по словам Луценко, недавно посетили соответствующие локации в Киевской области.
Луценко, как пишет издание, озвучил ряд выявленных дефектов, а также факты отсутствия строителей на площадках, несмотря на приближение сроков сдачи объектов. За текущее неудовлетворительное состояние защиты энергетики, по мнению экс-генпрокурора, должен отвечать бывший глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник, который принимал план стойкости региона и принимал участие в утверждении подрядчиков на это строительство.
Согласно ранее опубликованным в медиа материалам, речь идет, как отмечают журналисты, вероятно, о ООО "Консалтинг-Буд" и его владелице Любомире Кожушко, которая действительно является фигуранткой уголовных дел, а также действительно получила 15 контрактов на защиту энергообъектов Киевщины в 2026 году на общую сумму около 1 млрд грн. Еще одна компания – ООО "Ю.Би.Си.", которая получила оставшиеся контракты, также фигурирует в уголовных производствах по завышению цен на стройках по государственному заказу. Кожушко действительно раньше работала в Аппарате Верховной Рады. Она фигурировала в уголовном производстве НАБУ по хищению средств на закупки дронов Госспецсвязью.
Бывший генеральный прокурор раскритиковал подход, согласно которому заказчики строительства рассчитывают, что их объекты будут разрушены до завершения процесса, чтобы невозможно было выяснить реальных объемов проделанной работы.
По его мнению, и. о. Генерального прокурора Антон Ковальский должен взять на личный контроль проверку состояния готовности защитных сооружений для объектов энергетики в Киевской области.