"За каждой изменой Украины стоят конкретные фамилии": экс-генпрокурор Луценко о состоянии защиты энергообъектов

Защитные сооружения в ряде энергетических объектов Киевской области готовы не более чем на 15-35%, при этом на многих найдены многочисленные нарушения. Строительство осуществляют компании, вероятно приближенные к бывшему председателю Киевской областной военной администрации, а ныне министру восстановления, инфраструктуры и транспорта Николаю Калашнику.

Юрий Луценко. Фото из открытых источников

Об этом в эфире YouTube-канала Lapin From Ukraine блогера и военнослужащего Игоря Лапина заявил бывший генеральный прокурор и экс-народный депутат Юрий Луценко, пишет "Уніан". Журналисты отмечают, что он, в частности, продемонстрировал часть материалов временной следственной комиссии Верховной Рады, занимающейся изучением вопроса подготовки регионов к зиме и защитным сооружениям на объектах энергетики. Представители комиссии, по словам Луценко, недавно посетили соответствующие локации в Киевской области.

Луценко, как пишет издание, озвучил ряд выявленных дефектов, а также факты отсутствия строителей на площадках, несмотря на приближение сроков сдачи объектов. За текущее неудовлетворительное состояние защиты энергетики, по мнению экс-генпрокурора, должен отвечать бывший глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник, который принимал план стойкости региона и принимал участие в утверждении подрядчиков на это строительство.

"Именно он подписывал соглашения на все эти объекты без тендеров по собственному решению и мы видим результат такой работы. 1,8 млрд получили две фирмы, которые он выбрал без конкурса. Эти фирмы связаны, как свидетельствуют материалы уголовного дела, с бывшей работницей Аппарата Верховной Рады Украины", — цитирует он.

Согласно ранее опубликованным в медиа материалам, речь идет, как отмечают журналисты, вероятно, о ООО "Консалтинг-Буд" и его владелице Любомире Кожушко, которая действительно является фигуранткой уголовных дел, а также действительно получила 15 контрактов на защиту энергообъектов Киевщины в 2026 году на общую сумму около 1 млрд грн. Еще одна компания – ООО "Ю.Би.Си.", которая получила оставшиеся контракты, также фигурирует в уголовных производствах по завышению цен на стройках по государственному заказу. Кожушко действительно раньше работала в Аппарате Верховной Рады. Она фигурировала в уголовном производстве НАБУ по хищению средств на закупки дронов Госспецсвязью.

"Правоохранители, которые мне об этом рассказывают, говорят, что ты же понимаешь, что это не может быть такие объемы принести просто рядовой сотрудник Аппарата Верховной Рады. За ней стоят гораздо более мощные лица. Некоторые даже считают, что это может быть руководство Верховной Рады", — добавил Луценко.

Бывший генеральный прокурор раскритиковал подход, согласно которому заказчики строительства рассчитывают, что их объекты будут разрушены до завершения процесса, чтобы невозможно было выяснить реальных объемов проделанной работы.

"Они сидят просто, считают бабки и молятся, чтобы "Шахед" прилетел на тот объект, который они не построили. Затем они пишут акт, что защитная система была составлена 90%, но, к сожалению, уничтожена. И это весь их расчет. Поэтому сейчас нужно сделать следующее: выездная экспертиза, которая фиксирует состояние выполнения работ, фиксирует цены материалов, фиксирует получение авансов и графики, предъявляет сначала служебную халатность, а затем выходит на хищение. Если пропустить этот этап и вспомнить об этом в апреле следующего года, то все спишут на врага”, — считает Луценко.

По его мнению, и. о. Генерального прокурора Антон Ковальский должен взять на личный контроль проверку состояния готовности защитных сооружений для объектов энергетики в Киевской области.

"За каждой изменой Украины — а любое хищение и некомпетентность во время войны носит признаки именно такого деяния — стоят конкретные фамилии. И стоит вопрос выживания миллионов людей. И мне кажется, что сейчас слово за исполняющим обязанности Генерального прокурора. Господин Ковальский, у нас проблемы. Если это взять под личный контроль руководителя офиса Генерального прокурора, это может быть хорошей лакмусовой бумажкой о действиях способности системы”, — сказал Юрий Луценко.