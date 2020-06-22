Взрыв многоэтажки в Киеве: потенциальный кандидат в мэры возмутил пострадавших своей помощью

Фото: ГСЧС

Депутат из "Слуги народа" и потенциальный кандидат в мэры Киева Николай Тищенко привез лимоны, как помощь пострадавшим во время взрыва в многоэтажке на Позняках. Об этом сообщил в Facebook журналист Сергей Руденко. Такой жест доброты сразу же вызвал волну возмущения как со стороны жителей дома, так и со стороны пользователей соцсетей.

Взрыв в доме на Позняках прогремел накануне около 10 утра. Рухнули перекрытия между несколькими этажами. Людей из пострадавшего подъезда срочно эвакуировали. На помощь им отправились, в частности, волонтеры. Поддержать пострадавших решил и потенциальный кандидат в мэры Киева Николай Тищенко.

"Коля Тищенко приехал на место этой трагедии не с полевой кухней "Велюра", он привез ... лимоны. И начал рассказывать, как сделать лимонад тем, кто только-что спасся просто чудом. Кандидат в мэры отрабатывает свою программу", - написал журналист Руденко.

Как написали вскоре очевидцы, лимонов от нардепа так никто и не взял.

На месте взрыва спасатели все еще разбирают завалы. По состоянию на 7 утра понедельника известно о трех погибших. По меньшей мере, 5 человек травмировались. Троих удалось достать из-под завалов живыми. Скорее всего, в доме взорвался газ, - считают спасатели. Однако накануне полиция не отбрасывала версию и о взрывчатке. Взрывная волна разрушила перекрытия между несколькими этажами. Квартиры на пятом, шестом, седьмом и восьмом этаже уничтожены.

Пока жители разрушенного подъезда будут жить в помещении школы-интерната. Вернуться домой, чтобы забрать вещи, они не могут. Как рассказывали "Комментарии" ранее, существует угроза нового обвала.

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