Военные уже не сдерживают возмущение: в Раде объяснили, чем шокированы защитники

Масштабы коррупции в Украине шокируют, особенно позорным это явление выглядит во время войны. Военных возмущает не только факт хищения денег, но и то, что коррупционеры отпускаются под залог.

Верховная Рада. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Руслан Горбенко рассказал, что происходит в системе украинских властей и как к этому относятся военные. По его словам, нардепов фактически заставляют голосовать за назначение тех или иных кандидатур на должности организаций, которые должны бороться с коррупцией, а затем они "строят империи",

"Получается, мы голосуем — условно нам приводит кандидата, там за день рассказывают, что если не проголосует Верховная Рада Украины, все Украине кранты. Ну, в таком нон-стоп держат Раду. В том числе если бы хорошие речи говорят, там хорошие люди, все мы будем с вами сотрудничать, будем строить, отстраивать Украину, будем строить, отстраивать Украину людей формируют какие-то империи, недоимперии”, — отметил он.

Парламентарий предупредил, что коррупционерам нужно остановиться, иначе разговор будет коротким.

"Ребята вернуться с фронта, ну точно придут к каждому коррупционеру домой. Там вышел он под залог или не вышел, то пофиг им будет", — предупредил политик.

По его словам, военные возмущены тем, что коррупционеры отпускаются под залог, и то, что коррупционеры якобы уходят на фронт, а сами сидят на военных должностях в глубоком тылу. А дело в настоящее время останавливается, ведь человек выполняет боевую задачу, заметил политик.

Нардеп подытожил, военные убеждены, что коррупционеры должны "сидеть".

Напомним: портал "Комментарии" писал, к чему, по мнению нардепа Гончаренко, привел Украину громкий план Зеленского.



