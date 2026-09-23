Военные уже не сдерживают возмущение: в Раде объяснили, чем шокированы защитники

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Кречмаровская Наталия
Масштабы коррупции в Украине шокируют, особенно позорным это явление выглядит во время войны. Военных возмущает не только факт хищения денег, но и то, что коррупционеры отпускаются под залог.
Верховная Рада. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Руслан Горбенко рассказал, что происходит в системе украинских властей и как к этому относятся военные. По его словам, нардепов фактически заставляют голосовать за назначение тех или иных кандидатур на должности организаций, которые должны бороться с коррупцией, а затем они "строят империи",
Парламентарий предупредил, что коррупционерам нужно остановиться, иначе разговор будет коротким.
По его словам, военные возмущены тем, что коррупционеры отпускаются под залог, и то, что коррупционеры якобы уходят на фронт, а сами сидят на военных должностях в глубоком тылу. А дело в настоящее время останавливается, ведь человек выполняет боевую задачу, заметил политик.
Нардеп подытожил, военные убеждены, что коррупционеры должны "сидеть".
Напомним: портал "Комментарии" писал, к чему, по мнению нардепа Гончаренко, привел Украину громкий план Зеленского.