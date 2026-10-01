Вместо "Закрытого неба" и ракет для Patriot - новый ИИ-ролик о роботах: за что упрекают Федорова

Анонсированное экс-министром обороны Михаилом Федоровым "Закрытое небо" по сбитию 95% дронов оказалось маркетинговым ходом, которое не дало обещанных результатов. На смену ему пришли ИИ-ролики об "Армии роботов", что лишь усугубляет разочарование общества на фоне пропущенной Федоровым закупки ракет для Patriot и досрочно израсходованных средств оборонного бюджета.

Михаил Федоров. Фото из открытых источников

Такое мнение высказал политолог Евгений Магда.

"В должности министра Федоров заверил, что его наработки помогут перехватывать по меньшей мере 95% ракет и дронов. В итоге пафосно представленное "Закрытое небо" оказалось только словами", — написал политолог.

На этом фоне Федоров представил "Армию роботов". Однако вместо новой надежды ИИ-ролики могут вызвать еще большее разочарование, считает Магда.

"Показывая хороший ИИ-ролик, где работы воюют, нам дают очередную напрасную надежду. Когда, кроме роликов, ничего нет — это демотивирует. Потому что в таком виде продавать надежду обществу, которое ищет спасения в чем-либо, — это безнравственно", — отметил он.

Разрыв между презентациями и результатами политолог проиллюстрировал данными "Украинской правды", по которым команда Федорова пропустила закупку ракет для Patriot, а другие оборонные закупки начала с критическим опозданием.

"Команда Федорова, занимаясь распределением финансов, пропустила подписание соглашения на закупку ракет для Patriot. Представители ОПК сообщили "Украинской правде", что при Федорове Минобороны фактически закрылось провалившее тендеры по заказу и производству оружия. В оборонном комитете Рады тоже сигнализируют о дефиците оборонного бюджета в 27-28 млрд долл. и риски для выплат военным, потому что этот бюджет был израсходован Федоровым еще в начале года”, — подчеркнул политолог.

В результате, по его словам, вместо исполненных обещаний остались презентации, в то время как проблемы с закупками, бюджетом и военными программами приходится решать уже после отставки Федорова.

"Это, собственно, и пугает. Пузырь красивой презентации — и все. Закупку ракет Patriot упустили, потому что были заняты освоением средств; выплаты военным вымыли заранее; программу "Контракт 18-24" толком и не запустили; пафосно представленное "Закрытое небо" оказалось только словами. И на этом фоне мы снова видим голливудский ИИ-ролик. "Армия роботов", — подытожил Магда.

Он подчеркнул, что во время войны общество ожидает от подобных проектов защиты гражданских и военных, не замечая в них признаков ложности и рекламы.

"Когда Федоров говорит о 95% перехвата, люди слышат, что их защитят. Когда говорит о новых контрактах, военные слышат, что их условия службы изменятся. Когда показывает роботов — солдат на передовой надеется, что вместо него туда пойдет машина. Когда это оказывается этаким "маркетинговым ходом", возникает полное разочарование. Поэтому ответственность за такие слова гораздо больше, чем ответственность за очередную презентацию стартапа”, — резюмировал политолог.