"Вакарчук еще себя покажет": в "Голосе" рассказали о планах экс-главы партии

Экс-нардеп от фракции "Голос" Святослав Вакарчук, который принял решение о сложении парламентского мандата, будет активным участником местных выборов, которые состоятся уже этой осенью. Об этом сообщает издание "Громадское", ссылаясь на бывшую коллегу по фракции Вакарчука, народного депутата Инну Совсун.

Как отметила парламентарий, Вакарчук пришел в политику не для того, чтобы реализовать собственные амбиции и ушел из Рады после того, как достиг цели.

"Мы говорили, что мы не строим лидерскую партию. Святослав говорил, что он идет чтобы завести новых людей в парламент и сделал это. Именно это его главное и собственное достижение в политике. Сам Вакарчук остается в партии и будет оставаться работать на местных выборах, он не сдает партийный билет", - указала Совсун.

Также она добавила, что работа в парламенте никогда не была работой мечты для музыканта и бывшего солиста рок-группы "Океан Эльзы".

"Мы прекрасно понимали, что его лидерство в нашей партии создает крупную мишень для таких деятелей как Портнов и ему подобных, проблемы, которые могли бы вообще не существовать, образуются только потому, что Вакарчук оставался самым известным и узнаваемым представителем "Голоса", - заключает нардеп.

При этом Совсун отметила, что все члены фракции объективно понимают цифры рейтинга "Голоса", они их не устраивают и они готовы эффективно работать, чтобы они стали значительно выше, независимо от того, есть в списках Вакарчук или нет.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о мнении политолога, который уверен, что уход Святослава Вакарчука из Верховной Рады увеличит рейтинги партии Петра Порошенко.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!