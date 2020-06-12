kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 12.06.2020

BTC/USD

9468.34

ETH/USD

237.01

LTC/USD

44.32

НБУ 12.06.2020

USD/UAH

26.85

EUR/UAH

30.31

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Министр соцсетей
migrants
Записки эмигранта
grivna
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Политика Скандалы "Вакарчук еще себя покажет": в "Голосе" рассказали о планах экс-главы партии
commentss НОВОСТИ Все новости

"Вакарчук еще себя покажет": в "Голосе" рассказали о планах экс-главы партии

Член фракции "Голос" Инна Совсун поведала, что Святослав Вакарчук примет активное участие в местных выборах

сегодня, 11:40
Автор:

Екатерина Белоброва
"Вакарчук еще себя покажет": в "Голосе" рассказали о планах экс-главы партии

Экс-нардеп от фракции "Голос" Святослав Вакарчук, который принял решение о сложении парламентского мандата, будет активным участником местных выборов, которые состоятся уже этой осенью. Об этом сообщает издание "Громадское", ссылаясь на бывшую коллегу по фракции Вакарчука, народного депутата Инну Совсун.

Как отметила парламентарий, Вакарчук пришел в политику не для того, чтобы реализовать собственные амбиции и ушел из Рады после того, как достиг цели.

"Мы говорили, что мы не строим лидерскую партию. Святослав говорил, что он идет чтобы завести новых людей в парламент и сделал это. Именно это его главное и собственное достижение в политике. Сам Вакарчук остается в партии  и будет оставаться работать на местных выборах, он не сдает партийный билет", - указала Совсун.

Также она добавила, что работа в парламенте никогда не была работой мечты для музыканта и бывшего солиста рок-группы "Океан Эльзы".

"Мы прекрасно понимали, что его лидерство в нашей партии создает крупную мишень для таких деятелей как Портнов и ему подобных, проблемы, которые могли бы вообще не существовать, образуются только потому, что Вакарчук оставался самым известным и узнаваемым представителем "Голоса", - заключает нардеп.

При этом Совсун отметила, что все члены фракции объективно понимают цифры рейтинга "Голоса", они их не устраивают и они готовы эффективно работать, чтобы они стали значительно выше, независимо от того, есть в списках Вакарчук или нет.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о мнении политолога, который уверен, что уход Святослава Вакарчука из Верховной Рады увеличит рейтинги партии Петра Порошенко.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://hromadske.ua/posts/u-golosi-zapevnili-sho-vakarchuk-bude-zaluchenim-do-miscevih-viboriv
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!