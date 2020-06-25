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В Слуге народа объяснили высказывание о "детях низкого качества"

После заявления о "детях низкого качества" депутата из "Слуги народа" Галину Третьякову Совет Федерации профсоюзов требует уволить с должности главы парламентского комитета, а в соцсетях ее обвинили в нацизме

сегодня, 11:07
Автор:

Виолетта Комаровская
В Слуге народа объяснили высказывание о "детях низкого качества"

Фото: nikvesti.com

Отправят ли Галину Третьякову в отставку с должности руководителя парламентского комитета по вопросам соцполитики, фракция "Слуга народа" решит во время заседания фракции. Об этом заявила депутат из президентской политсилы Елена Мошинец. Сама она извинилась в эфире телеканала "Украина 24" за слова коллеги о "детях низкого качества". 

Накануне депутат из монобольшинства Галина Третьякова принимала участие в вебинаре Высшей школы экономики. Там она размышляла о целесообразности выделения средств на рождения ребенка малоимущим категориям граждан Украины. Третьякова считает, что таким людям лучше помогать, например, едой. А вот деньги на ребенка они могут использовать не по назначению. 

"Рожают ребенка не для того, чтобы он получил образование и равные права, а для того, чтобы получить от государства эту материальную помощь. Я сейчас жестко скажу, но это приводит к тому, что  рождаются дети очень низкого качества", - сказала Третьякова. 

Депутат Елена Мошенец не стала открыто защищать коллегу, но объяснила, что фразу  Третьяковой могли неправильно истолковать, а сама она просто неверно подобрала слова. 

"Мне кажется, что Галина Третьякова выбрала цитату, чтобы подчеркнуть свою мысль. Я, так понимаю, из контекста. Мне кажется, она имела в виду детей, которые имеют низкое качество образования. А получилось, что это дети низкого качества", - говорит Мошенец.

Как бы там ни было, а извиниться за свои слова Галине Третьяковой придется, - считает Елена Мошинец. Она и сама попросила прощения в прямом эфире. 

"Я хочу попросить прощения у всех детей и всех украинцев за нашу политсилу и госпожу Третьякову, в частности. Вопрос касательно увольнения с должности главы парламентского комитета мы решим во время заседания фракции. Также ждем ее извинений и пояснений данной формулировки", - сказала депутат. 

Напомним, что за последние несколько дней это уже второй громкий скандал в "Слуге народа". Ранее глава фракции Давид Арахамия и руководитель партии нардеп Александр Корниенко, не выбирая выражений, обсуждали свою коллегу из монобольшинства. В разговоре звучали характеристики "рабочая баба" и "корабельная сосна". Кому они были посвящены - "Комментарии" рассказывали ранее. 


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Источник: https://ukraina24.segodnya.ua/vlast-news/2446-v-sluge-naroda-obyasnili-skandalnoe-zayavlenie-deputata-tretyakovoy-o-detyah
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