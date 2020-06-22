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В партии "Голос" рассказали о взятках в Верховой Раде

В "Голосе" заявляют, что народным депутатам Украины предлагают круглые суммы за отсутствие во время голосования "нужных" законов

сегодня, 15:31 comments829
Автор:

Владимир Лавский
В партии "Голос" рассказали о взятках в Верховой Раде

Глава партии "Голос" Кира Рудик. Фото: пресс-служба партии "Голос"

Глава партии "Голос" Кира Рудык сообщила, что в нынешней Верховной Раде при голосовании за отдельные законы суммы взяток доходят до 60 тысяч долларов. Об этом она рассказала в интервью 24 каналу.

"Есть ли коррупция в украинском парламенте? Да, я сталкивалась в этим. Например, во время принятия банковского закона (так называемого "антиколомойского закона - прим. "Комментариев") были предложения в 60 тысяч долларов за то, чтобы депутат не пришёл за заседание. Или вовремя вышел в туалет", - сказала Рудык. 

Правда, она сама не знает, кто брал деньги, а кто - нет. Но, по ее словам, это легко вычислить, если посмотреть, кто принимал участие в голосовании, а кто в это время отсутствовал. 

"Но есть и хорошие новости. В текущем парламенте коррупция не такая масштабная, как это было ранее", - резюмировала Рудык

Напомним, Кира Рудык стала новой главной "Голоса" после ухода с должности популярного украинского певца, солиста группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что 13 марта этого года 270 депутатов Верховной Рады проголосовали "за" банковский закон. 




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Источник: https://24tv.ua/pro-kadroviy-golod-zelenskogo-zarplatu-pritulu-golovni-novini_n1364588
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