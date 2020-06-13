В Офисе президента ведется работа по дискредитации Зеленского – СМИ

Главный источник работы по дискредитации деятельности главы государства Владимира Зеленского может находиться в Офисе президента. Об этом сообщило издание "Политека" со ссылкой на свои источники.

Так, отмечается максимальное ослабление позиции Зеленского и уменьшение его влияния на процессы принятия решений.

"С чем Ермак (глава ОПУ Андрей Ермак, – ред.) успешно справляется. Он приготовил для президента приятную "теплую ванну", в которой тот уже расслабился и фактически передал бразды правления страной в руки своего главы Офиса – в руки человека, который фигурирует в трех уголовных производствах, который выставил на торги национальные интересы и является, по сути, потенциальным врагом украинского государства", – отмечается в статье.

По данным автора материала, Ермак действует не по собственной инициативе, а по конкретному заказу.

"Он уже получил $40 млн за выполнение заказа Кремля по Зеленскому. Причина заказа, как нам стало известно, проста – Зеленский не поддерживает желаемый для заказчика курс", – говорится в статье.

В материале сообщается, что при участии главы ОПУ Зеленский провел "сомнительную ротацию" в оборонной сфере: "назначил нового главу Военно-морских сил ВСУ – сменил адмирала на контр-адмирала, который считается более лояльным к президенту".

Также автор отмечает, что влияние Ермака на Верховную Раду и монобольшинство не способствует сплоченности в рядах власти и конструктивной работе.

"В "Слуге народа" царит полный беспорядок, и значительный вклад сделанный именно Ермаком, который плетет внутрифракционные интриги и настраивает друг против друга различные группы влияния, - говорится в статье. - А на некоторых "неугодных" Ермак натравливает лично президента. С его подачи Зеленский ввязался в конфликт вокруг прославленных пленок Ермака, за которые взялось НАБУ".

Такие действия главы ОПУ, по мнению автора, направлены не только на "отработки гонорара", но и на узурпацию власти.

"Он выстраивает свою политику в ущерб своему другу Зеленскому, который то ли не видит, то ли просто не хочет видеть, как его обманывают. Успешно выполняет свою задачу, суть которой – посеять управляемый хаос в стране, после чего Зеленский вернется на привычную ему сцену. И он довольно успешно с ней справляется", – подчеркивается в статье.

Напомним, бывший глава ОПУ Андрей Богдан обиделся на Зеленского за критику в свой адрес.

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