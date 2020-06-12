В ГБР объяснили, почему пришли с обысками к Омеляну

В Госбюро расследований объяснили, зачем сегодня утром ворвались в дом бывшего министра инфраструктуры Владимира Омеляна. Как оказалось, речь идет о деле об убийстве журналиста Василия Сергиенко. А детективов интересовал не сам экс-министр, а его жилище.

В двери частного дома Владимира Омеляна под Киевом сотрудники ГБР постучали около 6:30 утра. Сам обыск продолжался не дольше пары часов. Что именно искали, силовики не уточнили. Однако касается это бывшего владельца жилища - экс-депутата и бывшего члена "Партии регионов", уверяют в ГБР.

Бывший нардеп, которому принадлежал дом семьи Омеляна, - это Геннадий Бобов. Он фигурирует в деле об убийстве журналиста Василия Сергиенко. 4 апреля журналиста похитили в городе Корсунь-Шевченковский Черкасской области, а затем убили и зарыли тело в лесу. Сейчас в деле шесть подозреваемых, которых задерживали с 2015 по 2017 год. Часть из них суд выпустил из-под ареста. К слову, Бобова среди подозреваемых нет.

Сам Омелян этот дом арендует. Однако уверен, что сотрудники ГБР приходили именно к нему.

"Формально ко мне никаких обвинений нет. Никто ничего не изъял. Обыски проводили корректно, хотя и с автоматчиками. Владимир Зеленский, Ваш привет я получил! Однако молчать не буду! Мои дети и жена передают большой привет Вашей семье. Это же полный совок сражаться с семьями своих политических оппонентов", - прокомментировал утренние обыски Владимир Омелян.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что с обысками к бывшему руководителю налоговой службы пришли сотрудники СБУ.

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