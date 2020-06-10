В диссертации Портнова обнаружили плагиат

Агенство по обеспечению качества высшего образования снова обнаружило плагиат в докторской диссертации Андрея Портнова. Бывший заместитель главы Администрации президента "украл" целый кусок текста другого автора, сообщил руководитель Нацагенства Сергей Квит.

Диссертацию Портнова изучить более детально решили в комитете Нацагентсва, который занимается вопросами этики. В начале марта бывший соратник Януковича уже попался на плагиате. В этот раз обнаружили еще два подозрительных фрагмента в тексте его научной работы.

"Один из этих фрагментов можно расценивать как академический плагиат - то есть автор публикует фрагмент текста другого автора, но не ссылается при этом на него. Второй фрагмент - это скорее свидетельство недостаточного академического качества. То есть один и тот же кусок текста автор использовал во введении, а затем у выводах к работе", - объяснил Квит.

При этом, уверяет, глава Нацагенства, бывший топ-чиновник прием повторения одинаковых фрагментов в разных частях диссертации использовал довольно часто.

Что же касается скопированного фрагмента, то его Андрей Портнов взял из учебника "Конституционное право зарубежных стран".

Чтобы сообщить об обнаруженных доказательствах плагиата Агенство пригласило Портонова на заседание комитета по вопросам этики. Но вместо этого пришли два адвоката политика.

Сам Портнов ранее отрицал, что в его докторской диссертации есть плагиат.

Если Нацагенство по вопросам качества высшего образования поддержит решение комитета, Андрея Портнова могут лишить степени доктора юридических наук. Правда для этого Кабмин должен еще утвердить "Порядок отмены решений специализированного ученого совета касательно присуждения ученой степени".

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что в плагиате обвинили брата бывшего президента Украины Виктора Ющенко - Петра Ющенко.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!