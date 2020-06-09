В Deutsche Welle не ожидали, что Медведчук повернет историю с Библией Гутенберга себе на пользу, - Пилецкая

Немецкое издание Deutsche Welle попыталось устроить расследование вокруг Библии Гуттенберга из коллекции лидера "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука, но политик сумел повернуть ситуацию себе на пользу. Об этом пишет политический консультант Юлия Пилецкая.

По словам Пилецкой, было бы гораздо лучше, если бы Deutsche Welle обратила внимание, что семья Виктора Медведчука заплатила налогов (включая военный сбор) больше, чем президент Зеленский и другие украинские политики.

"Итак, в фокус внимания "неравнодушных" СМИ попала декларация Медведчука. Совсем не потому, что за прошлый год семья политика заплатила в бюджет Украины 43,343 миллиона гривен налогов, среди которых 4,787 миллиона военного сбора (а это существенно больше и президента Зеленского, и всех "первых лиц" Украины, и других "профессиональных патриотов"), - подчеркнула политолог.

Вместо этого, считает Пилецкая, Deutsche Welle попыталась устроить "хайп" на тему Библии Гутенберга, но взамен они получили "ликбез" от Виктора Медведчука.

"Широкого публичного хайп-эффекта из всего этого, правда, так и не удалось достичь - "расследователи" почему-то не подумали, что коллекционеры обычно глубоко знают, чем владеют. Поэтому Медведчук прочитал сотруднику Deutsche Welle краткий "ликбез" на тему Библии Гутенберга и ее непростой судьбы", - написала она.

Политик сразу же лично и очень детально ответил журналисту, исправив все неточности в материале Deutsche Welle, заявила политконсультант.

"И, к своей чести, Медведчук показал себя очень глубоким знатоком и ценителем мирового культурного наследия. Он рассказал, что этот фрагмент Библии Гутенберга 1455 года является одним печатным листом из книги, которая принадлежала известному американскому коллекционеру и букинисту, президенту Американской ассоциации книготорговцев Габриелю Уэллсу и описана в фундаментальной монографии Эрика Уайта", - сообщила политолог.

Кроме того, Медведчук заявил, что настоящие ученые, которые действительно занимаются научными исследованиями, всегда могут обратиться к нему и получить информацию о книгах из его коллекции. По словам Пилецкой, "это естественное поведение для настоящего ценителя, которому и самому интересно быть причастным к научному открытию".

"Поэтому, честно говоря, непонятно, зачем Deutsche Welle было делать искусственную сенсацию - а потом получать публичную выволочку", - задается вопросом политолог.

По ее словам, авторы "журналистского расследования" сейчас немного растеряны - они не ожидали, что Медведчук так молниеносно расставить все точки над i и сможет повернуть ситуацию себе на пользу.

Напомним, депутат Европарламента призвал Евросоюз обсудить инициативу Медведчука.

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