“В целом, она права”. В соцсетях поддержали нардепа Третьякову в вопросе соцпомощи неблагополучным семьям

В социальных сетях пользователи поддержали позицию народного депутата Галины Третьяковой относительно критики семей, которые заводят детей ради получения социальном помощи. При этом пользователи также отметили, что нардеп использовала слишком радикальные формулировки, которые парламентарию необходимо было избегать.

“Женщина перегнула палочку, и за слова о детях надо извиниться, но в целом она абсолютно права. Я этих рожаюших ради денег на бухло презираю и не считаю в принципе людьми, а им эти бабки платят из наших карманов. При этом нормальные люди детей не рожают, потому что ответственны, и понимают, что не могут их обеспечить. А это реально приводит к низкому качеству населения, нравится вам это или нет”, - считает Андрей Погуляев.









Другой пользователь социальной сети - Андрей Ианицкий также отметил, что за форму критики депутату следовало бы извиниться, но в остальном ее мнение о таких семьях разделяет.



“Форма, в который депутат выразила эту критику, была крайне неудачной. За фразу о "детях низкого качества" в семьях, где рожают ради соцвыплат, стоит извиниться. Дети не несут ответственности за действия родителей. Но больше там ничего критичного, по-моему, нет. Галина говорит, что с таким явлением, как рождения детей ради соцвыплат, нужно бороться. И я так думаю, разве кто-то думает иначе? Приводит примеры, когда в других странах это делали путем стерилизации женщин, называет их "жестокими и садистскими". То есть, она осуждает такие методы, а не поддерживает их. И любой нормальный человек такие методы осуждает”, - написал Андрей Ианицкий.







Пользователь Виталий Шеремета на своей странице в фейсбуке заявил, что в Украине действительно множество примеров, когда неблагополучные семьи заводили детей, ради получения от государства социальных выплат.



"По сумме вопрос, факт, что в Украине есть множество малообеспеченных алкашей, которые рожают детей ради материальной помощи кто-то оспорит? Или скажете это неправда? Просто об этом никто не говорит открыто. Знаю Галину около 10 лет, она всегда была прямой, как двери, в высказываниях, но она как раз, как мне кажется, одна из немногих там среди этого зеленого... которая пытается что-то изменить", - написал Виталий Шеремета.







Владислав Кириченко также поддержал точку зрения Третьяковой и добавив, что социальную помощь необходимо выделять не родителям, а детям, которые стремятся учиться и получать образование.



“Госпожа Третьякова озвучила то, о чем я кричу годами. Меня не устраивает, когда за счет моих налогов и моих детей финансируют выработки будущих социальных паразитов тем, что высасывают из ответственных и эффективных граждан последние соки. Шанс, а не вэлфер (социальная программа в Канаде для лиц, не имеющих источника дохода - прим. "Комментарии") асоциальным родителям, нужно давать тем детям, которые стремятся к образованию и труду, а не бездарям и алкоголикам, которые рассматривают производство детей, как приятную работу с гарантированным финансовым результатом, за счет тех, кто тяжело работает”, - написал Владислав Кириченко.







Ранее "Комментарии" сообщали, что Галина Третьякова объяснила свои слова о "некачественных детях".

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