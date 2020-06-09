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Главная Новости Политика Скандалы "У меня есть ваши адреса, с каждым буду разбираться по очереди": Гордон требует извинений от хейтеров
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"У меня есть ваши адреса, с каждым буду разбираться по очереди": Гордон требует извинений от хейтеров

Журналист Дмитрий Гордон не намерен просто так забыть о жесткой критике и насмешках в свой адрес от коллег и активистов из-за интервью, которое он снял с Игорем Гиркиным и Натальей Поклонской

сегодня, 21:46 comments642
Автор:

Екатерина Белоброва
"У меня есть ваши адреса, с каждым буду разбираться по очереди": Гордон требует извинений от хейтеров

Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что требует публичных извинений от других коллег и публичных личностей, которые занимались травлей и смеялись над ним после его признания, что флешка со скандальными интервью с Игорем Гиркиным и Натальей Поклонской будут направлены в Гаагу для расследования в независимом суде. Об этом он сказал в прямом эфире телеканала "Украина 24".

Гордон признает, что в определенный момент такое сообщение о значимости этих интервью могло показаться неправдоподобным по причине того, что указанные персоны уже неоднократно давали комментарии по вопросам, которые им задавал автор передач "В гостях у Гордона".

"Однако для любого суда все их предыдущие интервью никуда не годятся, так  как следователи рассматривают только не смонтированные пленки, и я единственный журналист, кто может такие предоставить. И  я предоставил. Мои флешки сейчас в Гааге", - обозначил Дмитрий Гордон.

При этом он добавил, что не намерен оставить без ответа всех, кого считает виновным в наведении на него напраслины, атаке на его офис в Киеве, оскорблениям, насмешкам и хейту.

"Я не поленился и моя команда навела справки обо всех, кто писал и говорил обо мне гадости, в том числе, речь идет о когда-то уважаемых мною журналистах. У меня есть обо всех полная информация, есть их адреса, номера телефонов. Я требую от каждого из них публичных извинений. И если публичные извинения не поступят уже в ближайшее время, я с каждым буду разбираться отдельно и по очереди. Причем, получу от этого удовольствие", - ставит ультиматум Гордон своим оппонентам.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Служба безопасности Украины заявила, что проверит фактаж интервью главаря сепаратистов так называемого "ДНР" Игоря Гиркина украинскому интервьюеру Дмитрию Гордону.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=p_0ChTA0Tw4
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