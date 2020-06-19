Томос и другие: каковы перспективы 20 производств против Порошенко

В Государственном бюро расследований (ГБР) подтвердили существование уголовного дела касательно Порошенко о разжигании межрелигиозной розни. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", почему об этом стало известно лишь сейчас, хоть расследования было начато еще осенью. А также спрогнозировали перспективы хоть у одного из около 20 производств против Порошенко (именно столько их открыло ГБР, по словам генпрокурора Ирины Венедиктовой).

"Пятый президент слишком активно вмешивался в церковные дела"

Политический и экономический эксперт аналитического центра Kyivstratpro Тарас Семенюк уверен, что дело о разжигании религиозной нетерпимости, в котором фигурирует Порошенко, весьма чувствительно для общества.

"Ведь религия была одним из лозунгов, с которым Порошенко шел на второй срок президента Украины, – напоминает эксперт. – Было заметно, что пятый президент слишком активно вмешивался в церковные дела – и конвертировал их в политическую поддержку. Это раздражало как и его избирателей, так и оппонентов".

По мнению Тараса Семенюка, сейчас это дело, как и ряд других, выглядит как способ истощить политика, загонять его по судам. Но Порошенко, считает эксперт, умело это конвертирует в мобилизацию своего электората и свой рейтинг.

"Очередное дело против Порошенко можно открывать за безвиз"

Директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк считает, что "дело по Томосу" выглядит очень выгодным самому Порошенко.

"Человека, которого могли бы судить за военные преступления, за коррупцию на армии, теперь – типа меценат (дело с картинами) и чуть ли не религиозный лидер (дело с Томосом). Это точно не то, что можно было ему предъявить. Ведь к пятому президенту есть множество вопросов, связных с коррупций, – подчеркивает Николай Давидюк. – Если ГБР, Офис генпрокурора, Офис президента и лично Зеленский будут и далее идти по такому абсурду, то очередное дело против Порошенко можно открывать за безвиз. Добивая свои рейтинги и накручивая – его".

Эксперт предполагает, что мы видим политическую игру, которая явно на руку Порошенко.

"Сложно сказать, что это – тупость исполнителей и тех, кто ставит задачи, – отмечает Николай Давидюк. – Возможно, дело в спешке – хочется быстро что-то сделать такое, чтобы рейтинг взял и подрос... Год власти этим не занимались, наслаждались своим высоким рейтингом. А когда тот обвалился, пытаются скорее сделать громкую "посадку". Или создать видимость такого желания. А Порошенко вовсю на этом популяризирует. Мол, это всё – политические преследования! И то, как непрофессионально всё делается, действительно создает такое впечатление".

По мнению политолога, перспектива есть у многих производств в отношении Порошенко. Но не при таком подходе, какой мы видим.

"Шестой президент хочет поскорее осудить пятого, не особо задумываясь о мощной доказательной базе. Пятый хочет просто политического шоу. При этом ни тот, ни другой, не провели реальной судебной реформы. Так что – шоу, скорее всего, будет. А вот посадка – вряд ли, – считает Николай Давидюк. – И кто из участников шоу будет более политически активен (а сейчас так выглядит Порошенко), тот и получит нужные ему дивиденды".

"Дело сделано для шумихи – и ни для ничего больше"

"Если говорить об обвинения в разжигании межрелигиозной розни, то всё выглядит так, будто "тему" качает сам Порошенко, – считает эксперт Украинского института будущего Ростислава Смирнов. – Делает это, чтобы зарядить свой электорат из разряда "Армія. Мова. Віра". Мол, смотрите, Зеленский на меня нападает из-за того, что я привез Томос в страну".

По словам эксперта, ГБР обязано было реагировать на соответствующее заявление. Оно и среагировало. А теперь, в удобный для себя момент, об этом деле "вдруг" вспомнил Порошенко.

"Имеет ли это дело перспективу? Конечно – нет, – уверен Ростислав Смирнов. – Но это удобно раздуть. И все лояльные к Порошенко или проплаченные СМИ будут разгонять тему в стиле: Зеленский хочет посадить Порошенко из-за Томоса. Это подвох или со стороны Порошенко, или со стороны пророссийских сил, которые еще больше хотят качать лодку, натравливать Зеленского и Порошенко друг на друга, отбирая их рейтинги. Дело сделано для шумихи – и ни для ничего больше".

Что касается около 20 производств, о которых говорила Венедиктова, то эксперт предлагает вспомнить цитату сингапурского государственного политического деятеля, одного из создателей сингапурского "экономического чуда" Ли Куан Ю: "Хотите побороть коррупцию? Начните с того, что посадите трех своих друзей. Вы точно знаете – за что, и они знают – за что".

"Так вот, с Порошенко – мы все знаем, за что его можно посадить. Мы все помним масштабы воровства при его президентстве, – отмечает Ростислав Смирнов. – Другое дело – сможем ли мы это доказать? Точнее – смогут ли это сделать наши правоохранительные органы? Они у нас – как хромая утка. Часто против мастодонтов адвокатов ставят неопытных прокуроров, которые без году неделя работают. И дела рассыпаются. Если бы имелись реальные мощные доказательства и нормально работающие правоохранительная и судебная системы, мы бы обсуждали не как посадить Порошенко, а – когда он выйдет из заключения".

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