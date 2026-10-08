Тендеры, поместья и сотни объектов недвижимости: что принадлежит семье депутата Кияновского



















Семья депутата Черниговского областного совета Виктора Кияновского владеет немалым имуществом. Проанализировав данные официальных государственных реестров, журналисты наткнулись на разветвленную сеть связанных компаний.

Виктор Кияновский. Коллаж из открытых источников

Ключевую роль в ней играет ООО "Ичнянское", возглавляемое Виктором Кияновским. Согласно документам, только в распоряжении этого предприятия находятся более 4600 земельных участков. Важно: речь идет о количестве отдельных участков, а не гектаров, сообщает "РБК-Украина".

Жене бизнесмена, Ольге Кияновский, как выяснили журналисты, принадлежит более 340 объектов недвижимости. Значительная часть активов, по данным открытых реестров, оформлена на членов его семьи, сообщает издание.





Жена. Ольге Кияновской принадлежит более 340 объектов недвижимости, из которых более 300 – земельные участки.

Дочь Виктория и зять Сергей. Виктории Ясеновке принадлежит около сотни объектов недвижимости. Ее муж Сергей Ясеновка связан с предприятием "Ичнянский бетон". По данным YouControl, оно выиграло 15 закупок на 8,9 миллиона гривен, и среди заказчиков есть предприятия лесной отрасли, пишет СМИ

"На бетонном заводе работники заявили, что Сергей Ясеновка предприятием не руководит. Назвать руководителя они отказались и просто ушли. Однако по данным кадастровой карты право аренды участка по этому адресу оформлено на ПАО "Райагрохим", конечным бенефициаром которого указан именно Сергей Ясеновка. Значительный пакет акций этого общества принадлежит также "Ичнянскому бетону", — отмечает СМИ.

В соцсетях журналисты нашли публичные свидетельства знакомства Виктории Ясеновки с бывшим руководителем "Лесов Украины" Юрием Болоховцем. Издание отмечает: невозможно утверждать, что это знакомство повлияло на контракты, но вопрос к участникам истории остается открытым.

Виктория Ясеновка, по данным издания, контролирует также "Ичнянский завод сухого молока и масла", входящий в "Группу семьи Кияновских". Завод показывает ущерб, хотя его выручка превышает 418 миллионов гривен.

У дома Виктории Ясеновки есть камеры по периметру, а возле въезда стоит сооружение, похожее на пост охраны. К журналистам, желающим передать запрос, никто не вышел, хотя на территории был человек, пишет СМИ

Дочь Юлия. По данным реестров, у нее есть квартира в столичном ЖК Great, где квартиры продают от 10,5 млн грн, а также поместье в закрытом городке Zoloche под Киевом.

Автопарк. За ООО "Ичнянское", которое возглавляет сам депутат, зарегистрировано 51 транспортное средство. Среди них есть Mercedes-Benz GLE-Class 2025, Volvo XC90, BMW 5 и три BYD Leopard 3 2025 года. По данным маркетплейсов, минимальная совокупная стоимость этих машин превышает 266 тыс. долл., то есть почти 12 млн грн, сообщает издание.

"Виктор Кияновский является депутатом Черниговского областного совета с 2010 года. Президенты, правительства, созывы и партии менялись, а его фамилия оставалась в списке депутатов облсовета. Одновременно депутат построил бизнес, охватывающий аграрный сектор и промышленные предприятия. Земельные вопросы годами были одной из его депутатских сфер работы: в предыдущем созыве он руководил профильной земельной комиссией облсовета и возглавляет его до сих пор”, — резюмировало издание.



