Судьба Порошенко станет известна в четверг, - СМИ

Печерский районный суд Киева определит меру пресечения по подозреваемому в деле о незаконном назначении на должность главы Службы внешней разведки Сергея Семочко, народному депутату от фракции "Европейская солидарность" и пятому президенту Петру Порошенко. Об этом сообщает издание "Украинские новости", ссылаясь на пресс-службу суда.

Постановление будет оглашено в четверг, 18 июня.

Отмечается, что судейская коллегия рассмотрит ходатайство прокурора, которое было зарегистрировано несколько дней назад, но при этом не указано, какую именно меру пресечения просит государственное обвинение для Порошенко.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что эксперты рассмотрели перспективы уголовного дела против пятого украинского гаранта Петра Порошенко.

Так, политический эксперт Сергей Таран размышляет следующим образом: "Власть думает, что она выигрывает, "охотясь" на Порошенко. Но на самом деле, она проигрывает, показывая, что в Украине действует машина репрессий, а не машина борьбы с коррупцией".

По словам Сергея Тарана, с приходом Зеленского к власти практически постоянно вспыхивают коррупционные скандалы с участием его окружения или представителей партии "Слуга народа".

"То взятки нардепам в конвертах, то торговля должностями, то прямые указания полиции, – напоминает политэксперт. – Но это всё спускается на тормозах. Зато против Порошенко развязали настоящий "крестовый поход". Причем поиском доказательств особо не заморачиваются".

Серей Таран отмечает, что в Украине практически любая власть использует избирательное правосудие: своих не "карает", а "чужих" – обязательно-показательно.





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