Суд отменил подозрение одному из нападавших на Стерненко

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Владимир Лавский
Сергей Стерненко в зале суда. Фото: УНИАН
В понедельник, 22 июня, Печерский районный суд города Киев отменил выдвижение подозрения Ивану Кузнецову в нападении на Сергея Стерненко в Одессе два года назад. Об этом сообщил сам активист в телеграм-канале.
"Вчера судья Пидпалый по просьбе адвоката Портнова и при содействии Авакова отменил подозрение Ивану Кузнецову, который за тысячу долларов напал на меня", - написал Стерненко.
Напомним, один из нападавших, Иван Кузнецов, умер после драки с активистом 24 мая 2018 года.
Также Стерненко отметил, что из-за судьи Шевченковского райсуда Циктича удалось сбежать заграницу сообщнику Кузнецова - Александру Исайкулу в 2019 году.
Дата апелляции по аресту Стерненко состоится 26 июня, начиная с 11.00, в Киевском апелляционном суде.
Как ранее сообщали "Комментарии", Сергею Стерненко изменили место пребывания на домашнем аресте.
Итоги предыдущего судебного заседания по делу Стерненко в Киеве запомнят надолго: взрыв под домом Зеленского и ночные гости Венедиктовой. Во время самого заседания полиция устроила драку с активистами.
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