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Главная Новости Политика Скандалы Суд отменил подозрение одному из нападавших на Стерненко
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Суд отменил подозрение одному из нападавших на Стерненко

В деле Стерненко появились новые детали, которые возмутили одесского активиста

сегодня, 14:56
Автор:

Владимир Лавский
Суд отменил подозрение одному из нападавших на Стерненко

Сергей Стерненко в зале суда. Фото: УНИАН

В понедельник, 22 июня, Печерский районный суд города Киев отменил выдвижение подозрения Ивану Кузнецову в нападении на Сергея Стерненко в Одессе два года назад. Об этом сообщил сам активист в телеграм-канале. 

"Вчера судья Пидпалый по просьбе адвоката Портнова и при содействии Авакова отменил подозрение Ивану Кузнецову, который за тысячу долларов напал на меня", - написал Стерненко. 

Напомним, один из нападавших, Иван Кузнецов, умер после драки с активистом 24 мая 2018 года. 

Также Стерненко отметил, что из-за судьи Шевченковского райсуда Циктича удалось сбежать заграницу сообщнику Кузнецова - Александру Исайкулу в 2019 году. 

Дата апелляции по аресту Стерненко состоится 26 июня, начиная с 11.00, в Киевском апелляционном суде. 


Как ранее сообщали "Комментарии", Сергею Стерненко изменили место пребывания на домашнем аресте. 

Итоги предыдущего судебного заседания по делу Стерненко в Киеве запомнят надолго: взрыв под домом Зеленского и ночные гости Венедиктовой. Во время самого заседания полиция устроила драку с активистами. 


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