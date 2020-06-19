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Главная Новости Политика Скандалы Суд над Зеленским: оштрафуют ли президента за нарушение карантина
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Суд над Зеленским: оштрафуют ли президента за нарушение карантина

Дело о нарушении карантина президентом Владимиром Зеленским начали слушать в Хмельницком суде

сегодня, 11:11
Автор:

Виолетта Комаровская
Суд над Зеленским: оштрафуют ли президента за нарушение карантина

Фото: Офис президента

Хмельницкий суд, где начали слушать дело о нарушении карантина Зеленским, обратился за помощью к Верховному суду. Судьи просят растолковать, имеют ли они право штрафовать самого президента. Такое решение нынче огласил судья Андрей Мисинкевич. 

Еще 3 июня президент Владимир Зеленский побывал с рабочим визитом в Хмельницком. Вскоре Офис президента опубликовал фото, где глава государства вместе со своей командой, а также главным санврачом Украины и руководством области пьют кофе в помещении оного из городских кафе. Все они были без маски. На тот момент заведениям общепита правила карантина еще не разрешали принимать клиентов внутри помещения. В полиции составили админпротокол за нарушение карантина и передали его в суд.

Сегодня в Хмельницком состоялось первое заседание. Но административное производство пришлось остановить. Согласно Конституции, президент Украины является неприкосновенной личностью. Судьи не знают, могут ли оштрафовать президента, не нарушив при этом Основного закона. Разъяснить этот момент попросили Верховный суд. 

Если Зеленского все же оштрафуют, то заплатить в казну ему придется, минимум, 34 тысячи гривен. Сам глава государства пообещал ранее, если он действительно что-то нарушил, уходить от наказания не будет и штраф заплатит. 

К слову, кроме президента, административные протоколы за нарушения карантина составили на главу Офиса президента Андрея Ермака, его заместителя Сергея Трофимова, руководителя областной ОГА Дмитрия Габинета, мэра Хмельницкого Александра Семчишина и даже на главного санитарного врача Виктора Ляшко. Оштрафовать могут также собственника заведения, который угощал президента кофе. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что Украина установила новый рекорд по количеству больных коронавирусом, которые прибавились за сутки.


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Источник: https://www.facebook.com/watch/?v=189753282424243
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