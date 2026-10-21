СМИ: Шабунин был агитатором коллаборантки Монтян и с тех пор, вероятно, не изменился

Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин был одним из агитаторов коллаборантки Татьяны Монтян на парламентских выборах 2012 года, а сам ЦПК поддерживал начальника службы безопасности "Укрэнерго" Сергея Тоцкого, у которого есть паспорт и ИНН РФ.

Виталий Шабунин. Фото из открытых источников

Об этом стоит помнить, если кто-то планирует прислушиваться к советам Шабунина, пишут "Українські новини".

Журналисты отметили, что в Донецке на полтора года в тюрьму отправили Татьяну Монтян, которая после начала российско-украинской войны встала на сторону России, работала на путинскую пропаганду и против которой в Украине возбуждены уголовные производства.

"На парламентских выборах 2012 года Монтян баллотировалась в киевском округе №212, где от Объединенной оппозиции шел Виталий Ярема. Монтян уже тогда сидела на деньгах соратника Януковича Клюева и активно внедряла "русский мир" в Украине. А одним из агитаторов коллаборантки был… нынешний глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин. Он упорно агитировал за нее и не мог не знать, что это российская консерва”, — говорится в сообщении.

СМИ отмечает: за прошедшие с тех пор годы Шабунин, вероятно, не изменился.

"Прежде чем прислушаться к советам Шабунина, стоит вспомнить, как он агитировал за коллаборантку Монтян на выборах в Раду. Он и сейчас настойчиво рассказывает, кого назначать, кого увольнять, кому доверять правоохранительные и антикоррупционные институции и какие решения должна принимать Украина", — предостерегают журналисты.

Вспоминает издание и о других "рекомендациях" главы ЦПК.

"Украинцы уже видели подобное и с его кадровыми рекомендациями по Генпрокуратуре в 2019-м, и Министерству обороны позже: сначала — активная поддержка кандидата, попытка убедить всех вокруг в правильности выбора, а впоследствии — отказ от своих слов в пользу кого-то другого. Только государство уже не может отмотать причиненный ущерб. Пока общество будет слушать шабунинов, такие как коллаборант Монтян будут пролезать во власть”, — пишет СМИ.

Если бы Шабунин убедил в свое время избирателей избрать Монтян, на одного российского агента в парламенте стало бы больше, отмечают журналисты.

"Поэтому каждый раз, когда Шабунин сегодня говорит: "Вот этого человека нужно назначить", "эту реформу нужно провести именно так", "это требование партнеров нужно выполнить без дискуссии", — сразу вспоминается его агитация за Монтян", — говорится в сообщении.

Также издание напомнило о еще одной скандальной истории с "русским следом", связанной с Центром противодействия коррупции. Так, правоохранители ранее вручили подозрение начальнику службы безопасности "Укрэнерго" Сергею Тоцкому, пишет СМИ. Он проходит по делу о закупке за государственные средства бронежилетов у предопределенной компании. По данным журналистов, Тоцкий имеет действующий российский паспорт, ИНН и посещал оккупированный Крым. Но есть информация, что, несмотря на это, его поддерживали ЦПК и активист Юрий Николов.

"Представители ЦПК даже в суд ходили на рассмотрение ходатайства о применении меры пресечения в отношении Тоцкого", — подытожило издание.