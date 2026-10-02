СМИ: Почему депутату Костюшко из Житомирщины можно инкриминировать госизмену и финансирование агрессора

Деятельность депутата Житомирского областного совета Ирины Костюшко и подконтрольной ей группы компаний "Заря Агро групп", которая осуществляет свою деятельность в этом регионе, вызывает вопросы.

Ирина Костюшко. Фото из открытых источников

Как сообщает "Униан", это могло бы расцениваться как элементы государственной измены, пособничества стране-агрессору и финансирование терроризма из-за сотрудничества с российскими инвесторами. Журналисты объяснили, что речь идет о средствах, вложенных в аграрный бизнес Костюшко одним из фигурантов "списка Кремля" Данилом Хачатуровым, который в скором времени планирует выводить инвестиции из Украины, что может считаться прямым финансированием военной агрессии.

Издание напоминает, что расследование деятельности Костюшко СМИ публикуют уже больше года. За это время стало известно о наличии у нее российского паспорта, поэтому, вероятно, ее исключили из фракции "Солидарность" Блока Петра Порошенко, а впоследствии и из группы фракции "Предложение".

Также известно и о том, что средства в "Зарю" вложил Даниил Хачатуров из российской компании "Росгосстрах". Также в руководство агробизнесом вошли его российские менеджеры, например Зураб Гелашвили, которые из Москвы руководили страховым бизнесом — украинской компанией "Провидна". Ее должны были вывести из страхового рынка, а деньги – перевложить в агросектор. Костюшко, имея российские корни и гражданство, смогла "продать" Хачатурову и его менеджменту свои компании из группы "Заря Агро Групп", пишет СМИ.

В результате в 2022-2023 годах, как отмечают журналисты, уже после начала полномасштабного вторжения через кипрскую "прокладку" Amagere Holdings в ряд украинских бизнесов Костюшко было влито около 7 млн долл. Таким образом, россияне успешно "припарковали" здесь свой капитал. Связь с фирмами россиян Костюшко подтвердила в новых декларациях, пишет издание.

В отчетности кипрской фирмы, публиковавшейся украинскими расследователями, было прямо указано, что через Amagere также происходят инвестиции в другие кипрские "прокладки", которые занимаются строительными проектами "Росгосстраха" — компании РТС Недвижимость — в Сочи, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Москве. Даже сейчас, когда российские связи Костюшко и ее компаний подробно разоблачены, директором Amagere остается Деметра Ставриноу. Это, по данным журналистов, кипрская юрист, которая, однако, является также директором в ряде связанных с подсанкционным "Альфа-банком" и его владельцами бизнесах, в отношении которых Украина ввела санкции. Сам Данил Хачатуров является многолетним клиентом "Альфа-банка". СМИ отмечает, что Хачатуров собирается выводить инвестиции из житомирского агробизнеса, что поставит под угрозу весь бизнес, которым формально управляет Костюшко.

В статье отмечается, что "многочисленные уголовные дела, которыми изобилуют реестры с упоминаниями названий компаний из состава "Заря Агро Групп" и касательных бизнесов, указывают на то, что в своей предпринимательской стратегии Ирина Костюшко, вероятнее всего, ориентируется на "лучшие практики" с севера, где уклонение от уплаты налогов, разнообразные схемы легализации имущества являются более привычным, чем законопослушное ведение предпринимательства".

"За последние несколько лет бизнес Костюшко стал фигурантом нескольких дел о незаконном завладении землями общины путем применения мошеннических сделок, об участии в схемах поставки "черного" зерна за границу (без уплаты пошлин и налогов, по фиктивным документам); об участии в схемах фиктивной сдачи в аренду земельных участков для формирования подставных пакетов документов. О "возрождении колхозов" – реабилитацию старых организационных форм коллективных предприятий с целью завладения землями местных общин, в частности, общины Коростеня; о незаконной вырубке лесов на участках, незаконно полученных от предыдущих схем. В одном из уголовных производств говорится о возможном аресте активов компаний группы "Заря" более чем на 250 млн грн. А по другим – о привлечении к ответственности на сроки от 3 до 12 лет тюрьмы", — добавляют в издании.

Журналисты отмечают, что дальнейшее промедление с привлечением к ответственности и прекращение деятельности по финансированию государства-агрессора должно стать сигналом и для других предпринимателей-"ждунов", которые несмотря на разгар полномасштабного вторжения России, продолжают торговать или иным образом взаимодействовать с агрессором.

"Речь идет прежде всего о защите и укреплении в первую очередь обороноспособности страны. Из-за прекращения финансирования экономики врага и выявления предателей страны", — резюмирует издание.



