СМИ: нардеп Гетманцев заявил, что ЦПК Шабунина не уплатил почти 23 млн грн налогов с начала полномасштабной войны

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Кречмаровская Наталия
В 2025 году ЦПК Шабунина недоплатил в бюджет 5,96 млн грн, а с начала полномасштабной войны – 22,6 млн грн. В схеме могло быть привлечено 199 ФЛП на едином налоге.
Виталий Шабунин. Фото из открытых источников
Об этом отметил Глава финансового комитета ВРУ, народный депутат Украины Даниил Гетманцев, пишут "Українські новини".
В целом, как пишет СМИ, глава финансового комитета парламента отметил, что для этого с сентября 2022 года ЦПК задействовал счета 199 ФЛП на едином налоге.
Народный депутат, отмечает издание, задал ряд вопросов к антикоррупционерам относительно их позиции и отношения к этому донорам Центра противодействия коррупции.
Издание напомнило, что ранее ветеран российско-украинской войны Владимир Бойко ЦПК освоил за годы полномасштабной войны 188 млн грн. Глава Центра Шабунин более четырех лет считался на службе в ВСУ, а впоследствии "списался" с нее из-за ухудшения здоровья. Он, по информации Бойко, только за время вероятно фиктивной службы в 207 отдельном батальоне ТРО получил более 900 тыс. грн денежного довольствия, дополнительного вознаграждения за выполнение боевых/специальных задач и даже "боевых".