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СМИ: нардеп Гетманцев заявил, что ЦПК Шабунина не уплатил почти 23 млн грн налогов с начала полномасштабной войны

199 ФЛП для минимизации налогов: ЦПК Шабунина не уплатил почти 23 млн грн с начала полномасштабной войны, - глава финансового комитета ВР Гетманцев

2 ноября 2026, 19:00
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Кречмаровская Наталия

В 2025 году ЦПК Шабунина недоплатил в бюджет 5,96 млн грн, а с начала полномасштабной войны – 22,6 млн грн. В схеме могло быть привлечено 199 ФЛП на едином налоге.

СМИ: нардеп Гетманцев заявил, что ЦПК Шабунина не уплатил почти 23 млн грн налогов с начала полномасштабной войны

Виталий Шабунин. Фото из открытых источников

Об этом отметил Глава финансового комитета ВРУ, народный депутат Украины Даниил Гетманцев, пишут "Українські новини".

"ЦПК недоплатил в бюджет с использованием схемы зарплатных ФЛП только в 2025 году 5,96 млн грн, а Виталий Шабунин лично — 352,8 тыс. грн. Не хотят ли патриоты вернуть минимизированные налоги армии, которые с начала полномасштабки составляют 22,6 млн грн?" – отметил нардеп.

В целом, как пишет СМИ, глава финансового комитета парламента отметил, что для этого с сентября 2022 года ЦПК задействовал счета 199 ФЛП на едином налоге.

"Мы годами боремся с недобродетельным бизнесом, который платит теневые зарплаты через ФЛП. Но здесь хотя бы мотивация ясна — обеспечить дополнительные преимущества перед конкурентом, минимизировать затраты и прочее. А здесь какие мотивы, кроме жадного желания получать больше денег за счет недополучения их армией?" – подчеркнул он.

Народный депутат, отмечает издание, задал ряд вопросов к антикоррупционерам относительно их позиции и отношения к этому донорам Центра противодействия коррупции.

"Виталий Шабунин и Дарья Каленюк громко и бескомпромиссно выступают за вечный антикор и вечную войну, получает финансирование из-за рубежа от международных доноров. Почему патриотизм заканчивается там, где начинается общая ставка налога? Как на такой вид ухода от налогообложения в воюющей стране смотрят доноры? Или уклонение от налогообложения с целью личного обогащения – не та же коррупция, с которой борются активисты?" – подытожил Гетманцев.

Издание напомнило, что ранее ветеран российско-украинской войны Владимир Бойко ЦПК освоил за годы полномасштабной войны 188 млн грн. Глава Центра Шабунин более четырех лет считался на службе в ВСУ, а впоследствии "списался" с нее из-за ухудшения здоровья. Он, по информации Бойко, только за время вероятно фиктивной службы в 207 отдельном батальоне ТРО получил более 900 тыс. грн денежного довольствия, дополнительного вознаграждения за выполнение боевых/специальных задач и даже "боевых".



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