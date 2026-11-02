СМИ: нардеп Гетманцев заявил, что ЦПК Шабунина не уплатил почти 23 млн грн налогов с начала полномасштабной войны

В 2025 году ЦПК Шабунина недоплатил в бюджет 5,96 млн грн, а с начала полномасштабной войны – 22,6 млн грн. В схеме могло быть привлечено 199 ФЛП на едином налоге.

Виталий Шабунин. Фото из открытых источников

Об этом отметил Глава финансового комитета ВРУ, народный депутат Украины Даниил Гетманцев, пишут "Українські новини".

"ЦПК недоплатил в бюджет с использованием схемы зарплатных ФЛП только в 2025 году 5,96 млн грн, а Виталий Шабунин лично — 352,8 тыс. грн. Не хотят ли патриоты вернуть минимизированные налоги армии, которые с начала полномасштабки составляют 22,6 млн грн?" – отметил нардеп.

В целом, как пишет СМИ, глава финансового комитета парламента отметил, что для этого с сентября 2022 года ЦПК задействовал счета 199 ФЛП на едином налоге.

"Мы годами боремся с недобродетельным бизнесом, который платит теневые зарплаты через ФЛП. Но здесь хотя бы мотивация ясна — обеспечить дополнительные преимущества перед конкурентом, минимизировать затраты и прочее. А здесь какие мотивы, кроме жадного желания получать больше денег за счет недополучения их армией?" – подчеркнул он.

Народный депутат, отмечает издание, задал ряд вопросов к антикоррупционерам относительно их позиции и отношения к этому донорам Центра противодействия коррупции.

"Виталий Шабунин и Дарья Каленюк громко и бескомпромиссно выступают за вечный антикор и вечную войну, получает финансирование из-за рубежа от международных доноров. Почему патриотизм заканчивается там, где начинается общая ставка налога? Как на такой вид ухода от налогообложения в воюющей стране смотрят доноры? Или уклонение от налогообложения с целью личного обогащения – не та же коррупция, с которой борются активисты?" – подытожил Гетманцев.

Издание напомнило, что ранее ветеран российско-украинской войны Владимир Бойко ЦПК освоил за годы полномасштабной войны 188 млн грн. Глава Центра Шабунин более четырех лет считался на службе в ВСУ, а впоследствии "списался" с нее из-за ухудшения здоровья. Он, по информации Бойко, только за время вероятно фиктивной службы в 207 отдельном батальоне ТРО получил более 900 тыс. грн денежного довольствия, дополнительного вознаграждения за выполнение боевых/специальных задач и даже "боевых".