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СМИ: Федоров в должности министра обороны заранее потратил миллиарды, которые сейчас должны идти на выплаты военным

В Госбюджете не хватает денег на зарплаты военным. Нардеп Цымбалюк рассказал, что проблема возникла из-за решения Федорова в должности министра обороны

17 сентября 2026, 15:09
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Кречмаровская Наталия

Министерство обороны при руководстве Михаила Федорова досрочно использовало часть средств, предусмотренных на четвертый квартал, из-за чего до конца года не хватает финансирования выплат военнослужащим.

СМИ: Федоров в должности министра обороны заранее потратил миллиарды, которые сейчас должны идти на выплаты военным

Михаил Федоров. Фото из открытых источников

Об этом заявил народный депутат Михаил Цымбалюк, пишет издание "Украинские новости".

"На самом деле, это не секрет. Когда предыдущий министр обороны Федоров возглавлял ведомство, он принял решение, где из четвертого квартала финансирование средств были использованы в первом и втором квартале этого года", — сказал Цымбалюк.

Народный депутат отметил, что соответствующие контракты уже заключены, поэтому Кабинету Министров необходимо срочно инициировать изменения в государственный бюджет, чтобы обеспечить выплаты до конца года.

По данным издания, в начале сентября правительство перераспределило 33,6 млрд грн на выплаты военнослужащим и их семьям. Из этой суммы 25,9 млрд грн направили на денежное довольствие военнослужащих ВСУ за сентябрь. Всего в бюджете на 2026 год на оплату труда в секторе безопасности и обороны было предусмотрено около 1,273 трлн грн, пишет СМИ.

В то же время, отмечается, что Украина проинформировала партнеров о дополнительной потребности в финансировании обороны в размере около 27 млрд долларов до конца 2026 года. Это вызвало вопрос европейских союзников по поводу причин такого дефицита.

Издание напомнило, что Михаил Федоров был забронирован от службы в армии сразу после отставки с должности министра обороны. Фонд "Восточная Европа" создал штатный пост специально для него, трудоустроил его без конкурса и уже на следующий день оформил бронирование. Зарплату Федорову и его загранкомандировки, по данным журналистов, оплачивает фонд, средства которого формируются из пожертвований.




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