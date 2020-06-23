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Слуги народа нарушили карантин в ресторане - СМИ

Депутаты из "Слуги народа" устроили банкет в одном из ресторанов Днепра

сегодня, 12:02
Автор:

Виолетта Комаровская
Слуги народа нарушили карантин в ресторане - СМИ

Депутаты из "Слуги народа" коллективно нарушили правила карантина в Днепре. Местное издание "49000" опубликовало фото, на котором, по меньшей мере, семь человек обедают за одним столом, что запрещено на данном этапе выхода из карантина. 

Для обеда народные депутаты выбрали далеко не самое дешевое заведение в городе. Банкет заказали в ресторане "Репортер". Журналисты уверяют, что трапеза обошлась избранникам почти в 19 тысяч гривен. 


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Но самое интересное состоит в другом. По правилам карантина в помещении ресторанов и кафе могут за одним столиком сидеть максимум 4 человека. И хотя сам стол, где устроились депутаты, довольно большой, он был один. А значит формально это нарушение карантина. 

Кроме "слуг народа" в зале в это время никого из посетителей не было. Заведение закрыли на спецобслуживание. 

Среди присутствующих во время обеда журналисты узнали главу президентской фракции в парламента Давида Арахамию, лидера партии Александра Корниенка, депутатов Максима Бужанского, Александра Трухина, Дениса Германа и Кирилла Нестеренко. Также за столом с ними сидел глава Днепропетровского областного совета Святослав Олейник. 


Ранее, напомним, "Комментарии" рассказывали о том, как депутатов пытались оштрафовать за нарушение карантина в сессионном зале парламента. Наказать должны были тех, кто отказывается носить во время заседания маску. Почему нардепов так и не удалось оштрафовать рассказал руководитель профильного комитета по вопросам медицины Михаил Радуцкий. 


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Источник: https://49000.com.ua/ctalo-izvestno-vo-skolko-oboshelsya-obe/
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