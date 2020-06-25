Скандал в Слуге народа: нардепа Третьякову обвинили в нацизме

В скандал впуталась очередной депутат из Слуги народа. В этот раз в нацизме обвинили главу парламентского комитета по вопросам соцполитики Галину Третьякову. Во время вебинара, который онлайн проводила Киевская школа экономики, депутат назвала детей из бедных семей - "детьми низкого качества". Сразу же после этого Совет Федерации профсоюзов потребовал отставки Третьяковой.

Во время вебинара речь пошла о материальной помощи, которую получают семьи при рождении ребенка. Галина Третьякова объяснила, что, по ее мнению, следует поддерживать деньгами, в первую очередь, "защитников и кормильцев". То есть семьи, где родители зарабатывают и могут обеспечить ребенка всем необходимым. А вот малоимущие и финансово неграмотные граждане могут использовать эти средства не по назначению, уверена депутат.

"Когда мы такие средства даем демографически, то рожают ребенка не для того, чтобы он получил равные права, образование и все остальное. Ребенка рожают лишь для того, чтобы получить от государства эту материальную помощь. Это приводит к тому, я сейчас жестко скажу, детей очень низкого качества. В сою очередь, это заканчивается тем, что они затем тоже будут сидеть на публичных средствах", - сказала Третьякова.

Депутат также рассказала о примере Сингапура, где в свое время поощряли стерилизацию необразованных и малоимущих женщин.

"Жестокими и даже садистскими методами выкорчевывали те элементы, которые не были кормильцами и защитниками. Нужно песню петь тому, кто встает каждый день на защиту родины, чтобы кормить своих содержанцев. Те, кто не делают этого, не могут себя отнести к достойной жизни. Вот так нужно, я считаю, защищать обычного человека", - говорит депутат.

Эти слова вызвали волну возмущения в соцсетях и не только. Совет Федерации профсоюзов выступил с заявлением и требует отправить Третьякову в отставку с должности главы парламентского комитета по вопросам соцполитики. Ее позицию назвали "антисоциальной".

Некоторые пользователи, и вовсе, обвинили Галину Третьякову в нацизме. Например, бывший нардеп Борисла Береза написал у себя в Facebook следующее:

"Эти слова о "детях плохого качества" - это же трэш какой-то с запахом нацизма. Любопытно, когда же она предложит еще измерять циркулями черепа или стерилизовать женщин без высшего образования?"

Ранее в скандал впутались еще два депутата из "Слуги народа". Давид Арахамия и Александр Корниенко, не выбирая выражений, обсуждали свою коллегу по фракции. Что именно сказали, "Комментарии" рассказывали ранее.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!