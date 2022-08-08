Скандал в Amnesty International: как правозащитники оказали услугу Путину

Возмущение украинской общественности вызвал опубликованный 4 августа доклад международной неправительственной правозащитной организации Amnesty International о том, что военная тактика ВСУ представляет угрозу гражданскому населению Украины. Организация раскритиковала Киев за размещение военных и бронетехники в жилых районах 19 городов и сел, в результате чего больницы, школы и дома превратились в мишени для ракет и артиллерии российских оккупантов и пострадало гражданское население. В докладе генсек Amnesty International Агнес Калламард порекомендовала правительству Украины вывести военных из населенных пунктов или эвакуировать оттуда гражданское население, не использовать больницы в военных действиях, а школы и жилые дома – в крайних случаях, за неимением других альтернатив.

Amnesty International. Фото: из открытых источников

В то же время в тексте доклада подчеркивается, что критика в адрес украинских военных нисколько не оправдывает военные преступления России в Украине. В знак протеста уволилась директор офиса Amnesty International в Украине Оксана Покальчук, а президент Владимир Зеленский обвинил авторов доклада в попытке оправдать страну-агрессора. "Комментарии" разбирались, почему доклад Amnesty International не достоверен, выгоден РФ и, возможно, является очередным проявлением коррупции в международных организациях, когда ради денег правозащитники или миротворцы жертвуют принципом беспристрастности и излагают свое экспертное мнение в интересах стороны, которая дала взятку.

Почему доклад Amnesty International не достоверен?

Доклад Amnesty International оторван от реалий российско-украинской войны поскольку руководство организации не прислушалось к аргументам украинского офиса и не дождалось комментариев Минобороны Украины. Выполнение нормы 23 Общего гуманитарного права, на которую ссылается Amnesty International в своем докладе, не всегда возможно: "Каждая сторона, находящаяся в конфликте, в максимальной практически возможной степени должна избегать размещения военных объектов в густонаселенных районах или вблизи от них". В условиях городских боев, какие были в Мариуполе, Лисичанске, Северодонецке, это невозможно. Украинские военные использовали каждое здание для оказания сопротивления оккупантам, как в Сталинграде в годы Второй Мировой войны.

Вопреки замечаниям Amnesty International, украинские военные не могут уйти из населенных пунктов потому, что в противном случае туда зайдут российские войска. Сегодня это касается Харькова, Николаева, Одессы, населенных пунктов Запорожской и Днепропетровской области. Нужно учитывать, что далеко не все жители городов и сел, которые находятся на линии огня, хотят оставлять свои дома. Насильная эвакуация ударит по имиджу нашего командование и лишит ВСУ поддержки со стороны волонтеров среди гражданских. Российской агрессии противостоят не только силовики, но и все украинское общество.

Экспертам Amnesty International нужно обратить внимание на то, что российские ракеты поражают не только школы, больницы и дома в прифронтовой зоне, но и гражданскую инфраструктуру в глуби Украины. Об этом говорят обстрелы складов и нефтебаз во Львове, обстрелы торговых центров в Виннице и Кременчуге, продолжающиеся обстрелы Харькова, Одессы. Вряд ли кто-то забыл клубы дыма, вздымающиеся от горящих зданий в центре Киева в июне. Российские ракеты угодили в детсад и жилой дом. Где правозащитники Amnesty International нашла там военных, остается загадкой. Все вышеперечисленные военные преступления России, в результате которых погибли жители украинских городов, противоречат Четвертой Женевской конвенции 1949 года о защите гражданских лиц.

В чем выгода России?

Власти РФ могут использовать доклад Amnesty International как аргумент для оправдания продолжающихся обстрелов объектов гражданской инфраструктуры на подконтрольных Украине территориях, независимо от того размещены там бойцы ВСУ или полка "Азов" или нет. Можно сделать вывод, что в большей степени российская армия воюет не с украинскими военными, а с гражданским населением, принося как можно больше страданий жителям населенных пунктов, которые они хотят захватить.

Показательный пример – Мариуполь. Россияне обстреливали военный госпиталь, располагавшийся рядом с разрушенным плавательным бассейном "Нептун", и повредили два корпуса несмотря на то, что кроме раненых военных, гражданских лиц и военнослужащих, обеспечивающих охрану объекта там, никого не было. Никаких танков, бронетранспортеров и артиллерийских установок ВСУ во дворе госпиталя не находилось. Российские войска превратили территорию вокруг областной больницы в лунный ландшафт, а затем взяли в заложники находившихся там медиков и гражданских, использовали безоружных людей в качестве живого щита. Что уж говорить об обстреле и разрушении мариупольского Драмтеатра, о котором на сайте Amnesty International писали, как о военном преступлении.

Неточности в докладе Amnesty International стирают различия между российскими военными преступниками и защитниками Украины, могут ввести в заблуждение правительства зарубежных стран, которые поверхностно знакомы с российско-украинской войной. Теперь у Москвы появился весомый аргумент, чтобы лить грязь на Киев и выдавать за истину фантазии кремлевских пропагандистов. Доклад организации перекликается с излюбленным доводом донбасских сепаратистов, коллаборационистов и им сочувствующим о том, что украинские военные якобы обстреливают из жилых массивов собственные позиции, чтобы потом обвинить в этом российскую армию и навлечь на РФ гнев международного сообщества.

На руку РФ и тот факт, что Amnesty International считается авторитетной и одной из старейших правозащитных организаций, к мнению которой принято прислушиваться. На доклады организации ссылаются журналисты и эксперты. Amnesty International основал британский юрист Питер Бененсон в 1961 году с целью добиться освобождения политических заключенных по всему миру. Сегодня организация работает в 70 странах мира, а количество лояльных правозащитников перевалило за 10 млн человек. К слову, первым успехом правозащитников в Amnesty International считается освобождение из сибирских лагерей украинского архиепископа Греко-Католической церкви Иосифа Слипого в 1963 году. Теперь, спустя 59 лет, правозащитники оказывают услугу Кремлю, чей подход по отношению к украинцам ничем не изменился – война, мор голодом и политические преследования.

Можно ли подкупить международную организацию?

Доклад выделяется среди других материалов Amnesty International по украинскому вопросу, опубликованных на сайте организации. В основном они посвящены расследованию военных преступлений РФ в Украине. Экс-глава украинского офиса Amnesty International Оксана Покальчук сообщила, что в ответ на аргументы ее команды не публиковать доклад с неточностями руководство организации ответило категорическим отказом. Возникает вопрос, не является ли скандальный доклад Amnesty International результатом подкупа?

Аналитики Питер Флеминг и Стелиос Зиглидопулос полагают, что в организациях, чьи цели связаны с решением политических и финансовых вопросов, коррупция распространяется подобно вирусу и приводит к оправданию аморальных поступков. По данным неправительственной организации NGO Monitor, среди проблем Amnesty International неумелое распоряжение финансами, использование международного права для создания ложного впечатления вины, как в случае с пресловутым докладом по Украине, некорректное восприятие вооруженных конфликтов, неумение их анализирование, привлечение политически и идеологически ангажированных лиц в качестве экспертов.

Схема финансирования Amnesty International удобна для перечисления взяток. Формально, Amnesty International не работает на правительства и существует за счет пожертвований и завещаний частных лиц, негосударственных фондов. В 2021 году организация собрала 357 млн евро. Донором может выступить кто угодно, в том числе лояльный путинскому режиму российский олигарх или какой-нибудь благотворительный фонд под крышей ФСБ. Кто платит, тот и заказывает музыку. Можно найти массу способов как перечислить взятку за скандальный доклад.

Россия уже практиковала подобное в ООН. В 2017 году неправительственная организация UN Watch установила, что РФ дала взятку в размере 50 тыс. долларов алжирскому дипломату Идрису Джазаири за подготовку доклада о влиянии западных санкций на российскую экономику. В 2013 году издание Foreign Policy опубликовало расследование, согласно которому президент РФ Владимир Путин вынудил тогдашнего генсека ООН Пан Ги Муна отказаться от идеи сокращения расходов ОН в интересах российских авиакомпаний, которые предоставляли в аренду организации советские самолеты для грузоперевозок.

Объектом коррупционных схем стал проект Программы развития ООН на 8 млн евро, который предусматривал развитие энергосберегающих технологий в России. По данным бывшего руководителя данного проекта Дмитрия Ершова, деньги тратились на предоставление контрактов фирмам родственников российских чиновников и найм неквалифицированных работников. Аналитик "Школы Вудро Вильсона" Джейсон Вриланд полагает, что благодаря коррупции авторитарные лидеры используют международные организации в своих интересах, в том числе для прикрытия нарушения прав человека.

Если Россия подкупила Amnesty International точно также как подразделения ООН, то серьезно относиться к критике со стороны международных организаций нет никакого смысла. Данные институты исчерпали себя, а их участники, откровенные непрофессионалы, пользуются своим служебным положением ради обогащения. В противном случае мир не увидел бы доклад, призывающий украинских военных сдавать свои позиции российским оккупантам.

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