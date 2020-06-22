Сергей Лещенко опубликовал секретные документы ДТЭК

Сергей Лещенко. Фото: Украинская правда

Журналист Сергей Лещенко в своем телеграм-канале опубликовал секретные документы якобы из офиса компании ДТЭК под названием "Мероприятия по корректировке регуляторной среды". По словам Лещенко, эти документы могут свидетельствовать о желании компании переписывать правила игры на энергетическом рынке под себя. Журналист отмечает, что данные документы из офиса ДТЭК публикуются впервые.

"Желание ДТЭК переписать правила энергорынка под себя ни для кого не секрет. Но я впервые публикую оригинал документов из офиса ДТЕК", - пишет Лещенко.



"Буквально на этой неделе и.о. министра энергетики Буславец удовлетворила ещё одно желание компании, и запретила производство электроэнергии из газа. Коммерческий интерес в том, чтобы все покупали уголь, а 90% угля добывает компания ДТЭК, которая продаёт его по ценам намного выше мировых", - написано в посте.

Также Лещенко отмечает, что за последние месяцы компания ДТЭК успела добиться целого ряда решений, чтобы устранить конкурентов с рынка.

1. Полный запрет импорта электроэнергии, даже из Беларуси.

2. Пошлина на импорт угля марки Г в размере аж 65%.

3. Остановка трёх блоков АЭС.

4. Запрет Энергоатому проводить аукционы для продажи э/э по двухсторонним договорам.

5. Запрет тепловым электростанциям использовать газ для производства электроэнергии (теперь только уголь).



"Все эти действия направлены на передел рынка в интересах ДТЭК, у которого 70% мощностей теплоэлектростанций и 90% добычи угля, но которые проигрывают конкуренцию на рынке. Именно для ограничения конкуренции на рынке политическими решениями компании и нужны лояльные и послушные чиновники, без этого его энергетический бизнес - банкрот. Теперь ДТЭК сможет продавать дополнительных 0,5 млн тон угля в месяц. А это позволит ему заработать дополнительную чистую прибыль более 300 млн грн в месяц или 3,6 млрд грн в год" , - резюмирует Лещенко.

Ранее народный депутат Анна Скороход заявила о том, что поднятие тарифов на электроэнергию для населения планируется в интересах компании ДТЭК.

Как отмечали "Комментарии", доходы ДТЭК с начала года выросли в три раза.











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