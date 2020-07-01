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Главная Новости Политика Скандалы Профильный комитет Верховной Рады отказался рассмотреть постановление об увольнении Авакова
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Профильный комитет Верховной Рады отказался рассмотреть постановление об увольнении Авакова

Об этом сообщил народный депутат фракции "Голос" Андрей Осадчук

сегодня, 17:23
Автор:

Владимир Лавский
Профильный комитет Верховной Рады отказался рассмотреть постановление об увольнении Авакова

В среду, первого июля, во время заседание Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности постановление об отставке министра МВД Арсена Авакова не было рассмотрено по существу. Об этом заявил народный депутат Украины, первый заместитель данного комитета Андрей Осадчук. 

"Сначала постановление зависает где-то в стенах парламента, из-за чего возникает серьезная пауза. Теперь же, во время заседания, его не рассматривают по существу, намекая, что сейчас хватает более важных вопросов. Мне кажется, некоторым нашим коллегам интереснее обсуждать футбол, чем отставку Авакова. Именно он отвечает за все пытки, изнасилования и избиения граждан во всех полицейских участках страны", - заявил Осадчук. 

В "Голосе" возмущены подобными решениями. Как стало известно, большую часть заседания Комитета было посвящено временной комиссии по украинскому футболу. 

Как ранее писали "Комментарии", Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности поддержал инициативу фракции "Голос" и согласовал включение рассмотрения постановления об увольнении министра внутренних дел Украины Арсена Авакова в повестку дня Верховной Рады


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