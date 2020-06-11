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Главная Новости Политика Скандалы "Превратил страну в посмешище": Богдан обиделся на Зеленского за критику в свой адрес
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"Превратил страну в посмешище": Богдан обиделся на Зеленского за критику в свой адрес

Экс-глава Офиса президента Андрей Богдан резко отреагировал на слова Владимира Зеленского о причинах их расставания

сегодня, 19:09
Автор:

Екатерина Белоброва
"Превратил страну в посмешище": Богдан обиделся на Зеленского за критику в свой адрес

Бывший руководитель Офиса президента Андрей Богдан заявил, что благодарен Владимиру Зеленскому за своевременное прекращение рабочих отношений, поскольку не хочет, чтоб его имя всплывало в контексте хаоса, в который украинский гарант "бросает страну". Об этом он написал на своей странице в Facebook в ответ на замечание Зеленского, что "Богдана испортила власть".

Бывший соратник президента пожурил Зеленского в том, что он не соблюдает деловую этику отношений, когда партнеры не рассказывают друг о друге неприятные вещи, даже если их пути разошлись.

"Правила деловой этики не позволяют порядочным людям комментировать период совместной деятельности, даже в случае, когда эти люди разошлись. Конечно, это правило в Украине достаточно часто нарушается и я, как адвокат, в том числе и Ваш, могу рассказать и рассказывал Вам сотни историй чем это заканчивалось - ничем хорошим", - указано в сообщении.

Также Богдан добавил, что между ним и президентом была договоренность, что глава Офиса будет работать в команде Зеленского до тех пор, пока сам президент не попросит его покинуть должность. При этом он отметил, что его работа была эффективной, близкой к идеалу, а вот результаты этого труда  Зеленский всего за четыре месяца после увольнения Богдана "превратил в реальное посмещише".

"Мне искренне жаль, что наши мечты о стране счастливых людей где нет коррупции, Вы променяли на теплую ванну для себя и дешевые прихоти непрофессиональных и самовлюбленных людей, которые Вами манипулируют", - заключил экс-глава и действующий адвокат Андрей Богдан.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что до междоусобиц с Владимиром Зеленским Андрей Богдан очень красочно и оптимистично расписал потенциал "слуг народа" и всей президентской команды.


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