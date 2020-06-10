Потенциальный кандидат в мэры Киева из Слуги народа обматерил бывшего нардепа Лещенко

Народный депутат Александр Дубинский, он же потенциальный кандидат в мэры Киева из "Слуги народа", опроверг информацию о том, что хочет получить гражданство Румынии. Причем сделал это довольно резко. К бывшему нардепу Сергею Лещенку, который и распространил соответствующую информацию, Дубинский обратился в своем Telegram с матами.

О том, что Дубинский может получить румынский паспорт, Сергей Лещенко сообщил накануне в своем блоге в Telegram. Якобы приказ о присвоении гражданства появился еще 26 февраля. И все, что нужно Дубинскому, это зачитать присягу и получить паспорт. При этом экс-нардеп намекнул, что избранник из "Слуги народа" мог подать поддельные документы на гражданство и в таком случае ему грозит в Румынии до 5 лет тюрьмы.

Ответ Александра Дубинского не заставил себя ждать. Нардеп опубликовал его также на Telegram-канале. При этом он не стал подбирать выражения и обматерил Лещенка.

"Лещенко уточнил, что румынское гражданство мне пока не выдали, но выдадут обязательно через два года. Мол, в некоторых случаях может понадобиться дополнительное время. Сергей, уточню, что есть случаи, когда дополнительное время не нужно. Например, чтобы прямо сегодня заявить - вы тупой "дол...б", - обратился Дубинский к Лещенко. А для усиления эффекта еще и перевел свое оскорбление на румынском.

Напомним, что Александр Дубинский на прошлой неделе официально заявил, что будет соревноваться на партийных праймериз, где выберут единого кандидата в мэры Киева от "Слуги народа". Вот такой прямолинейный кандидат получается.

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