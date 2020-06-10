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Порошенко изберут меру пресечения

Петр Порошенко отказался получать подозрение в деле о назначении главы Службы внешней разведки Сергея Семочко

сегодня, 13:33
Автор:

Виолетта Комаровская
Порошенко изберут меру пресечения

Петру Порошенко будут избирать меру пресечения в Печерском суде Киева. Об этом сообщил во время брифинга Вадим Приймачок, начальник второго отдела Госбюро расследований. Соответствующее ходатайство в суд уже готовят в ГБР.

Сегодня незадолго до обеда пятый президент Украины сам пришел на допрос в ГБР. Его вызвали туда по делу о контрабанде коллекции картин. Если бы политик не пришел добровольно, суд ранее разрешил доставить его принудительно. Однако это не понадобилось. В Бюро Порошенко пришел вместе со своими адвокатами и соратниками по партии. 

Вызывали Порошенко в качестве свидетеля. Но уже во время допроса ему огласили подозрение в другом деле - о назначении руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко. Однако брать извещение о подозрении экс-президент отказался. Это зафиксировали на камеру, сообщил журналистам Приймачок. 

"Вопрос о применении меры пресечения для подозреваемого решается. Ходатайство мы подадим в Печерский райсуд", - сказал руководитель отдела ГБР. 

Вероятнее всего, Порошенко будут просить взять под стражу. Следователи Офиса генпрокурора считают, что назначать Семочко в 2018 году Порошенко не имел права.

Напомним, что Петра Порошенка в деле о контрабанде картин вызывают в ГБР не впервые. В прошлый раз, еще в мае, пятый украинский президент на допрос не явился. Вместо этого он вместе с супругой Мариной Прошенко отправился на открытие выставки картин из собственной семейной коллекции. Кстати, среди экспонатов как раз и были те самые полотна, к которым у следователей имеются претензии. Речь идет о 43 картинах известных мировых художников. По версии следствия, в Украину их ввезли незаконно, скрыв от таможенного контроля.

Также ранее "Комментарии" рассказывали о том, что Петра Порошенка вызвали в ДБР на допрос по делу о так называемых "пленках Деркача".  





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