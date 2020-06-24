kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 24.06.2020

BTC/USD

9387.19

ETH/USD

239.31

LTC/USD

43.30

НБУ 24.06.2020

USD/UAH

26.81

EUR/UAH

30.22

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Министр соцсетей
migrants
Записки эмигранта
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Политика Скандалы Политолог Руслан Бортник: "Нацкорпус" превратился в франшизу для политического и экономического давления"
commentss НОВОСТИ Все новости

Политолог Руслан Бортник: "Нацкорпус" превратился в франшизу для политического и экономического давления"

Вчера на Ровенщине представители “Нацкорпуса” устроили нападение на народного депутата от “Слуги народа” Сергея Литвиненко

сегодня, 16:55
Автор:

Комментарии
Политолог Руслан Бортник: "Нацкорпус" превратился в франшизу для политического и экономического давления"

Во время нападения  и в самого политика, и в его автомобиль летели камни с краской. Впоследствии начались столкновения в толпе с выстрелами, в результате которых пострадали полицейские. Один из них – получил контузию. О том, почему “Нацкорпус” превратился в инструмент политического давления и инструмент решения экономических разборок, рассказал политолог Руслан Бортник.

“Надо понимать, из кого состоит “Нацкорпус”: в значительной степени из людей войны, с очень радикальными настроениями, и их очень легко использовать в тех или иных политических или экономических разборках. И этими людьми откровенно иногда манипулируют их политические лидеры, закулисные игроки.


Вторая проблема заключается в том, что во многих регионах “Национальный корпус” напоминает иногда “франшизу”, которая попадает в руку тому или иному политическому, а иногда и уголовному клану, которые уже используют эту франшизу со своей целью. И то, что эта франшиза разошлась по Украине и иногда слабо контролируется руководством приводит к тому, что действительно, часто люди, которые ассоциируют себя или объявляют себя “Нацкорпусом” - принимают участие в разного рода разборках и захватах”, - говорит эксперт.


Политолог добавляет, что на деятельность таких радикальных группировок, вроде “Нацкорпусу”, нужны финансы и ресурсы.


“Это силы, которым для партийной деятельности нужны средства. Им нужны ресурсы, а это - изъятие собственности, ограбление богатых, которое в свое время вели еще левые и правые радикалы в начале 20 века. Это и давление на бизнес, на политических оппонентов с целью получения их ресурсов. Это часто является одной из неформальных реальных составляющих работы всех радикальных организаций. В том числе и такой как “Нацкорпус”, - пояснил Бортник.


Напомним, депутат Литвиненко, комментируя вчерашние столкновения назвал их даже не радикализмом, а криминалом. Политик призвал полицейских жестко реагировать на подобные проявления давления и запугивания граждан.




По словам другого нардепа - Ильи Кивы, что тоже находился в Березном во время инцидента, причина нападения на его коллегу по парламенту заключается в отказе Литвиненко ежемесячно платить "дань" “Нацкорпусу”.


Ранее "Комментарии" писали, что во время столкновений с полицией Киева были задержаны 12 представителей "Нацкорпуса".


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://comments.ua
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!