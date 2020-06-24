Политолог Руслан Бортник: "Нацкорпус" превратился в франшизу для политического и экономического давления"

Во время нападения и в самого политика, и в его автомобиль летели камни с краской. Впоследствии начались столкновения в толпе с выстрелами, в результате которых пострадали полицейские. Один из них – получил контузию. О том, почему “Нацкорпус” превратился в инструмент политического давления и инструмент решения экономических разборок, рассказал политолог Руслан Бортник.



“Надо понимать, из кого состоит “Нацкорпус”: в значительной степени из людей войны, с очень радикальными настроениями, и их очень легко использовать в тех или иных политических или экономических разборках. И этими людьми откровенно иногда манипулируют их политические лидеры, закулисные игроки.

Вторая проблема заключается в том, что во многих регионах “Национальный корпус” напоминает иногда “франшизу”, которая попадает в руку тому или иному политическому, а иногда и уголовному клану, которые уже используют эту франшизу со своей целью. И то, что эта франшиза разошлась по Украине и иногда слабо контролируется руководством приводит к тому, что действительно, часто люди, которые ассоциируют себя или объявляют себя “Нацкорпусом” - принимают участие в разного рода разборках и захватах”, - говорит эксперт.

Политолог добавляет, что на деятельность таких радикальных группировок, вроде “Нацкорпусу”, нужны финансы и ресурсы.

“Это силы, которым для партийной деятельности нужны средства. Им нужны ресурсы, а это - изъятие собственности, ограбление богатых, которое в свое время вели еще левые и правые радикалы в начале 20 века. Это и давление на бизнес, на политических оппонентов с целью получения их ресурсов. Это часто является одной из неформальных реальных составляющих работы всех радикальных организаций. В том числе и такой как “Нацкорпус”, - пояснил Бортник.

Напомним, депутат Литвиненко, комментируя вчерашние столкновения назвал их даже не радикализмом, а криминалом. Политик призвал полицейских жестко реагировать на подобные проявления давления и запугивания граждан.









По словам другого нардепа - Ильи Кивы, что тоже находился в Березном во время инцидента, причина нападения на его коллегу по парламенту заключается в отказе Литвиненко ежемесячно платить "дань" “Нацкорпусу”.

Ранее "Комментарии" писали, что во время столкновений с полицией Киева были задержаны 12 представителей "Нацкорпуса".