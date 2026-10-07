Пока украинцы донатят на армию: Порошенко ко Дню защитников похвастался, как за три недели получил почти 1 млрд грн

Пятый президент Украины Петр Порошенко внес изменения в свою декларацию, показав почти 1 млрд грн дохода менее чем за месяц.

Порошенко, Медведчук. Фото из открытых источников

Значительная часть доходов поступила от операций с банковскими металлами и зарубежными активами — то есть из денег, которые политик, вероятно, вывел из Украины за границу и с которых уплатил немалые налоги в бюджеты других стран, пишут "Українські новини".

Журналисты отмечают, что согласно декларации, самая большая сумма – около 860 млн грн. Это доход от продажи банковских металлов турецкому банку Türkiye Vakıflar Bankası, объясняет издание. Остальные средства, по данным СМИ, Порошенко получил преимущественно в виде процентов по зарубежным активам и доходам от операций с облигациями.

Среди стран, откуда поступали средства, в декларации отмечены Турция, США, Германия, Франция и Швейцария, пишет СМИ.

"В то же время у Порошенко остаются значительные активы за рубежом. В частности, стоимость его зарубежных облигаций составляет около 2,3 млрд грн. Кроме того, за время полномасштабной войны доходы политика выросли в десятки раз. В 2025 году олигарх задекларировал свыше 4 млрд грн доходов — в 21 раз больше, 162 млн грн заработков”, — отмечают журналисты.

Издание подчеркивает, что вместо того, чтобы развивать экономику воюющей Украины, Порошенко активно помогает экономикам других стран, размещая там свои деньги.

"Это очень похоже на типичную коррупционную схему. Все непонятные деньги, которые получил из экономики своего государства выводить за границу, обескровливая ее", — говорится в сообщении.

Эти зарубежные доходы, напоминают журналисты, Порошенко получает, имея статус фигуранта ряда уголовных производств. В частности, по так называемому "угольному делу" в 2021 году ему сообщили о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций, пишет СМИ. По версии следствия, речь идет об организации поставок угля из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Также политику инкриминируют завладение украинской частью нефтепродуктопровода "Самара — Западное направление" вероятно в сговоре с Виктором Медведчуком.