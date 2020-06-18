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Главная Новости Политика Скандалы Похороны отца Порошенко: Венедиктова просит перенести суд, адвокат заявил о «спекуляции на смерти»
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Похороны отца Порошенко: Венедиктова просит перенести суд, адвокат заявил о «спекуляции на смерти»

Генпрокурор Ирина Венедиктова попросила перенести суд относительно меры пресечения Петру Порошенко, адвокат нардепа резко опроверг эту информацию

сегодня, 11:27
Автор:

Таисия Ерохина
Похороны отца Порошенко: Венедиктова просит перенести суд, адвокат заявил о «спекуляции на смерти»

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова обратилась в Печерский районный суд Киева с заявлением отложить рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения пятому президенту Украины, народному депутату Петру Порошенко. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Офис генпрокурора.

Сообщается, что генпрокурор обратилась с соответствующим заявлением к следственному судье 16 июня. Отметим, что речь идет о суде 18 июня – на нем планировалось рассмотреть ходатайство об избрании меры пресечения Порошенко.

Однако адвокат нардепа Илья Новиков в Facebook опроверг эту информацию.

"Это все циничная ложь и спекуляция на смерти. Порошенко появится сегодня в суде в 15:00 и будет возражать против переноса заседания. Похороны назначены на пятницу, 19 июня. С адвокатами за два дня никто не связывался", - написал он.

Как сообщалось, похороны отца Петра Порошенко пришлось перенести через суд, куда пятого президента Украины позвали в качестве подозреваемого. Прощаться с Алексеем Порошенко будут в пятницу, 19 июня.


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Источник: https://www.unn.com.ua/uk/exclusive/1875693-venediktova-poprosila-perenesti-sud-schodo-zapobizhnogo-zakhodu-poroshenku-cherez-smert-yogo-batka
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