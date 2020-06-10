Подозрение Порошенко: каковы перспективы противостояния экс-президента и ГБР

Сегодня, 10 июня, Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило о подозрении пятому президенту Украины, лидеру партии "Европейская солидарность", нардепу Петру Порошенко. Эксперты оценили перспективы дела, а также – кто в плюсе, а кто в минусе от ситуации.

Напомним, что Порошенко прибыл на допрос в ГБР как свидетель в уголовном производстве относительно скрытого перемещения через границу Украины коллекции из 43 картин всемирно известных художников. В результате ему попытались вручить подозрение по делу о назначении на должность заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко.

В ГБР заявили, что будут настаивать на мере пресечения для пятого президента Украины в виде содержания под стражей.

"Больше играет роль политическая целесообразность, а также приближение местных выборов"

Руководитель Центра анализа и стратегий (ЦАиС) Игорь Чаленко подчеркивает, что Семочко является ярким и неоднозначным воспоминанием для общества о последних двух годах президентства Порошенко.

"Благодаря расследованиям журналистов еще в октябре 2018 года на поверхность всплыли занимательные факты о личном благосостоянии Сергея Алексеевича, а также связи его родственников с оккупированным Крымом, – напоминает эксперт. – Было даже зарегистрировано уголовное производство по ч. 3 ст. 368-2 (незаконное обогащение). Но сегодняшнее подозрение, о котором было сообщено Порошенко, не имеет ничего общего с резонансом двухлетней давности".

Следователей ГБР заинтересовал сам факт назначения Семочко первым заместителем Службы внешней разведки.

"Как по мне, здесь роль президента носит больше церемониальный характер, – говорит Игорь Чаленко. – Поскольку согласно ст. 6 профильного закона о Службе внешней разведки, первый зам и заместители главы службы назначаются президентом по представлению главы службы. В тот момент это был Егор Божок. Очевидно, если у следствия и есть вопросы, то именно к последнему. К слову, господин Божок успешно пережил транзит власти и сегодня несет службу на должности заместителя главы МИД".

Руководитель ЦАиС также отмечает, что именно в тот период 2018 года была создана отдельная должность второго первого заместителя главы СВР.

"Возможно, этот вопрос также решили подвязать к делу, - размышляет Игорь Чаленко. – Тем не менее, дело против Порошенко по кейсу Семочко было анонсировано еще бывшим главой ГБР Романом Трубой, который в свою очередь оскандалился слитыми записями, где отчетливо звучит его заинтересованность в открытии новых дел против того же Порошенко. Почему сегодня ГБР и Офис Генпрокурора сделали ставку именно на это дело – совершенно непонятно. Также, как и требование об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей. Хотя после "галерейного" кейса (скандальный визит представителей ГБР на выставку картин по "картинному делу" против Порошенко – ред.) оценивать их действия весьма сложно. Очевидно, больше играет роль политическая целесообразность, а также приближение местных выборов".

"Власть только множит ошибки"

Политолог Владимир Цыбулько напоминает, что возглавляемая Порошенко парламентская фракция партии "Европейская солидарность" инициировала сбор подписей в Верховной Раде за отставку правительства Шмыгаля. Не исключено, что давление на пятого президента связанно именно с этим, отмечает эксперт.

"Шмыгаль – очень контраверсийная фигура, и удары по нему достаточно чувствительно бьют по Зеленскому, – поясняет Владимир Цыбулько. – Тактика ЕС в этом смысле способна приносить дивиденды не только на общенациональном уровне, но и усиливает позиции партии на местных выборах. Дело ведь не в устранении Шмыгаля, а в ослаблении позиций власти накануне местных выборов. И здесь ЕС разыграла длительный сценарий, способный приносить постоянные иформационные "плюшки", создавая постоянную точку удара по позициям власти в целом".

Эксперт подчеркивает, что ГБР нарушило процедуру, когда вместо персонально генпрокурора пошла вручать подозрение в офис Порошенко. В итоге ничего не вышло.

"А адвокаты Порошенко получили суперповод для обжалования действий власти, – отмечает Владимир Цыбулько. – Вытянув из-под сукна дело Семочко, да еще и так неуклюже ее подав, власть дала себя поймать на противоходе. Порошенко такое любит. Он такие ситуации выигрывает на раз. Тем более, что ошибившись на картинах, ошибившись на Семочко, власть с этих рельсов не сойдет. Она только множит ошибки, доводя дело до Европейского суда по правам человека".

"Международный позор и дискредитация правоохранительной системы"

Политический эксперт Сергей Таран размышляет следующим образом: "Власть думает, что она выигрывает, "охотясь" на Порошенко. Но на самом деле, она проигрывает, показывая, что в Украине действует машина репрессий, а не машина борьбы с коррупцией".

По словам Сергея Тарана, с приходом Зеленского к власти практически постоянно вспыхивают коррупционные скандалы с участием его окружения или представителей партии "Слуга народа".

"То взятки нардепам в конвертах, то торговля должностями, то прямые указания полиции, – напоминает политэксперт. – Но это всё спускается на тормозах. Зато против Порошенко развязали настоящий "крестовый поход". Причем поиском доказательств особо не заморачиваются".

Серей Таран отмечает, что в Украине практически любая власть использует избирательное правосудие: своих не "карает", а "чужих" – обязательно-показательно.

"Начали с картин, закончили назначением Семочко. Как говорят, "докопались до мышей"… Если бы на фоне всего этого в стране были реальные действия по борьбе с коррупцией, по правоохранительной реформе. А так… Перспективы – международный позор и дискредитация правоохранительной системы", – резюмирует политэксперт.

Напомним, появилось решение суда о принудительном приводе Порошенко на допрос.

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