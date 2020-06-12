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Главная Новости Политика Скандалы Откуда деньги: в НАПК вызвали руководителей 25 партий
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Откуда деньги: в НАПК вызвали руководителей 25 партий

Сотрудники Нацагенства по противодествию коррупции нашли многочисленные нарушения в финансовых отчетах партий

сегодня, 12:35
Автор:

Виолетта Комаровская
Откуда деньги: в НАПК вызвали руководителей 25 партий

Для дачи показаний в НАПК вызвали руководителей 25 украинских политических партий. Они, в частности, должны объяснить, откуда взяли деньги на финансирование политической силы и как их потратили. Об этом сообщили в пресс-службе Нацагенства. 

В НАПК проанализировали финансовые отчеты украинских партий за последний квартал прошлого года. Во многих нашли нарушения и теперь хотят услышать объяснения от руководителей политических сил. К слову, среди них нет ни одной партии, которая была бы сейчас представлена в парламенте. 

Вопросы возникли к финансовой отчетности таких партий: 

  • - "Украинский выбор"
  •  - "Наша Украина"
  • - "Партия поляков Украины"
  • - "УНА-УНСО"
  • - партия "Малого и среднего бизнеса Украины"
  • -  "Сознательная нация"
  • - "Офицерский корпус"
  • - "Третья украинская республика"
  • - "Либерально-демократическая партия Украины"
  • - "Настоящая Украина"
  • - партия "25"
  • - "Народно-трудовой союз Украины"
  • - "Социал-патриотическая ассамблея славян"
  • - "Собор"
  • - "Республиканская партия Украины"
  • - "Союз. Чернобыль. Украина."
  • - "Жизнь"
  • - "Универсальная партия Украины"
  • - "Европейская либеральная партия"
  • - "Партия развития общин"
  • - "Народная программа Вадима Черного"
  • -  "Всеукраинская козацкая партия"
  • - "Справедливость"
  • - "Всеукраинская партия Народного Доверия"
  • - "Партия общины объединенных собственников многоквартирных домов, строителей и строительных организаций"


Руководителей этих партий будут ждать в НАПК с 15 по 19 июня. Кроме того вопросы у антикоррупционных органов возникли к кандидату в народные депутаты по 179 округу - Татяне Лазуренко. 

К слову, за нарушения в процедуре подачи финансовой отчетности партии могут оштрафовать почти на 7 тысяч гривен.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что 10 политических партий обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой накануне местных выборов. Хотят увеличить свои шансы на победу. 






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Источник: https://nazk.gov.ua/uk/departament-z-pytan-zapobigannya-politychnij-koruptsiyi/informatsiya-pro-porushennya-zakonodavstva-ta-prytyagnennya-do-vidpovidalnosti/
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