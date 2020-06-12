Откуда деньги: в НАПК вызвали руководителей 25 партий

Для дачи показаний в НАПК вызвали руководителей 25 украинских политических партий. Они, в частности, должны объяснить, откуда взяли деньги на финансирование политической силы и как их потратили. Об этом сообщили в пресс-службе Нацагенства.

В НАПК проанализировали финансовые отчеты украинских партий за последний квартал прошлого года. Во многих нашли нарушения и теперь хотят услышать объяснения от руководителей политических сил. К слову, среди них нет ни одной партии, которая была бы сейчас представлена в парламенте.

Вопросы возникли к финансовой отчетности таких партий:

- "Украинский выбор"

- "Наша Украина"



- "Партия поляков Украины"

- "УНА-УНСО"

- партия "Малого и среднего бизнеса Украины"

- "Сознательная нация"

- "Офицерский корпус"

- "Третья украинская республика"

- "Либерально-демократическая партия Украины"

- "Настоящая Украина"

- партия "25"

- "Народно-трудовой союз Украины"

- "Социал-патриотическая ассамблея славян"

- "Собор"

- "Республиканская партия Украины"

- "Союз. Чернобыль. Украина."

- "Жизнь"

- "Универсальная партия Украины"

- "Европейская либеральная партия"

- "Партия развития общин"

- "Народная программа Вадима Черного"

- "Всеукраинская козацкая партия"

- "Справедливость"

- "Всеукраинская партия Народного Доверия"

- "Партия общины объединенных собственников многоквартирных домов, строителей и строительных организаций"





Руководителей этих партий будут ждать в НАПК с 15 по 19 июня. Кроме того вопросы у антикоррупционных органов возникли к кандидату в народные депутаты по 179 округу - Татяне Лазуренко.

К слову, за нарушения в процедуре подачи финансовой отчетности партии могут оштрафовать почти на 7 тысяч гривен.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что 10 политических партий обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой накануне местных выборов. Хотят увеличить свои шансы на победу.

















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