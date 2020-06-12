Откуда деньги: в НАПК вызвали руководителей 25 партий

Язык
BTC/USD
9483.98
ETH/USD
237.05
LTC/USD
44.39
USD/UAH
26.85
EUR/UAH
30.40
RUB/UAH
0.38
Виолетта Комаровская
Для дачи показаний в НАПК вызвали руководителей 25 украинских политических партий. Они, в частности, должны объяснить, откуда взяли деньги на финансирование политической силы и как их потратили. Об этом сообщили в пресс-службе Нацагенства.
В НАПК проанализировали финансовые отчеты украинских партий за последний квартал прошлого года. Во многих нашли нарушения и теперь хотят услышать объяснения от руководителей политических сил. К слову, среди них нет ни одной партии, которая была бы сейчас представлена в парламенте.
Вопросы возникли к финансовой отчетности таких партий:
Руководителей этих партий будут ждать в НАПК с 15 по 19 июня. Кроме того вопросы у антикоррупционных органов возникли к кандидату в народные депутаты по 179 округу - Татяне Лазуренко.
К слову, за нарушения в процедуре подачи финансовой отчетности партии могут оштрафовать почти на 7 тысяч гривен.
Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что 10 политических партий обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой накануне местных выборов. Хотят увеличить свои шансы на победу.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости