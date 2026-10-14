

















Тема прежних вероятных злоупотреблений директором НАБУ Семеном Кривоносом до сих пор актуальна. Появились показания Сергея Куценко – владельца рекламного агентства, который весной 2008 года сотрудничал с Кривоносом (тогда – заказчиком от БЮТ).

Кривонос и Куценко. Фото из открытых источников

Давнее дело в новом информационном контексте

Одна из острейших тем интервью Сергея Куценко касается истории отцовства Семена Кривоноса и его возможного значения для уголовного дела после избирательной кампании 2008 года. Куценко считает, что оформление отцовства помогло будущему директору НАБУ избежать наказания, а дальнейшее оспаривание записи об отцовстве вызывает нравственные вопросы. Это оценка собеседника, и его необходимо отличать от установленных судом обстоятельств. Об этом сообщают "Факты".





Что рассказал Сергей Куценко

Предприниматель утверждает, что во время сотрудничества в 2008 году не знал о наличии у Кривоноса жены или малолетнего ребенка. Он, пишет издание, вспоминает, что информация об оформлении отцовства в контексте уголовного дела впоследствии вызвала возмущение. В интервью Куценко увязывает эти события с возможностью применения амнистии и резко оценивает дальнейшее оспаривание отцовства, пишет издание.

Какие выводы можно сделать из рассказа

Отсутствие у бывшего партнера информации о ребенке не обосновывает, что отцовство было оформлено фиктивно. Так же факт оспаривания отцовства по результатам генетической экспертизы не устанавливает мотивов предыдущих действий. Чтобы сделать юридические выводы, нужно исследовать решения судов, основания применения амнистии, дать регистрационные действия и процессуальный статус документов.

Почему сроки имеют значение

В публичных текстах об этой истории иногда смешивают понятия "усыновление" и "признание отцовства". Это разные правовые процедуры. Предоставленные материалы в основном описывают именно оформление и последующее оспаривание отцовства, а не судебное усыновление ребенка. Поэтому без соответствующих документов называть эту историю доказанным незаконным усыновлением было бы неточно.

Добропорядочность директора НАБУ: общественный интерес

Должность директора НАБУ подразумевает общественное доверие к способности органа расследовать коррупцию беспристрастно. Отсюда ясен интерес к биографическим обстоятельствам его руководителя. В то же время требование прозрачности должно сочетаться с точностью: проверка документов и право на ответ важнее громких ярлыков. В предоставленных материалах отсутствует полный пакет судебных решений и ответ Семена Кривоноса на высказанные претензии.

Какие вопросы требуют ответа

Для содержательного публичного обсуждения необходимо установить, какие решения принимались в уголовном и гражданском производствах, как суд мотивировал применение амнистии, какие юридические последствия имело оспаривание отцовства и влияли ли эти обстоятельства на процедуры оценки добродетели. Интервью Куценко дает повод задать эти вопросы, но не заменяет ответы на них.

Справка:

Голосеевский районный суд Киева признал Семена Кривоноса виновным в совершении преступления по ч. 3 ст. 157 УК Украины (подкуп избирателей). Однако в 2009 году чиновник избежал реального наказания, оформив отцовство и предоставив суду документ о наличии у него на иждивении несовершеннолетнего ребенка. Уже через восемь дней после этого суд применил в отношении Кривоноса амнистию. Впоследствии, в 2018-2019 годах, тот же Голосеевский суд по иску Кривоноса и на основании результатов ДНК-экспертизы официально отменил запись о его отцовстве в отношении этого ребенка.