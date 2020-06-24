"Они поклялись, что не говорили этого": Аллахвердиева заступилась за Корниенко и Арахамию

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Аллахвердиева, которая стала центральной фигурой скандала с участием коллег Александра Корниенко и Давида Арахамии, заявила, что обоих политиков оболгали, а все вульгарные обсуждения ее внешности "за глаза" полностью смонтированы. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Так, по словам Аллахвердиевой, Корниенко и Арахамия позвонили ей сразу после того, как скандальная публикация появилась в сети и поклялись, что это монтаж, а они никогда не обсуждали ее в подобных терминах.

"Очевидно, речь шла о потенциальных кандидатах в мэры и в списки партии на местных выборах. Но в предвыборной борьбе кое-кто не гнушается даже такими низкими приемами для сведения политических счетов", - убеждена народный депутат.

При этом она отметила, что все эти попытки политических оппонентов внести раздор в парламентскую команду напрасны и кандидаты от "Слуги народа" готовы к решительной сплоченной борьбе на предстоящих выборах в городские и сельские советы.

"Впрочем, такими искусственными "скандалами" нас не удастся разъединить. И что бы ни креативили оппоненты - это останется на их совести. А мы вместе сделаем "триста встреч за четыре месяца и выиграем выборы!", - цитирует Аллахвердиева смонтированную речь Корниенко.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что нардеп Александр Корниенко извинился за фривольные выражения, но отрекся от того, что действительно их употреблял в адрес Ирины Аллахвердиевой.





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