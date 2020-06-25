Оксана Марченко: "Руководство "1+1" искажает интересы украинцев через призму взглядов Коломойского"

Редакционная политика телеканала "1+1" построена на противопоставлении одной части Украины другой, а это недопустимо. Такое мнение в интервью изданию "Страна.ua " выразила известная телеведущая Оксана Марченко, супруга народного депутата, председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" Виктора Медведчука.

"Навязывается идентичность по взглядам, близким только части граждан нашей страны. А этого категорически нельзя делать в государстве, где люди ходят в разные церкви, разговаривают на разных языках, чтут разных героев", – убеждена телеведущая.

Как акционер телеканалов "1+1" и "ТЕТ", Оксана Марченко считает, что там многое необходимо менять.

"…В первую очередь – менеджмент. Прежнее и нынешнее руководство несостоятельны, так как не отражают интересов украинского общества, а искажают их через призму взглядов главного собственника. Но для того, чтобы проводить такие изменения, нужно обладать контрольным пакетом акций", – заявила телеведущая, не исключив, что расширит свою долю акций этих телеканалов.

Также Оксана Марченко ответила на вопрос, общается ли она с олигархом Игорем Коломойским, который является основным владельцем этих каналов.

"Я с Коломойским знакома, разумеется, но не общаюсь. Мы виделись много лет назад. Никаких отношений не поддерживаем, их и не было никогда", – рассказала супруга Виктора Медведчука.

Ранее "Комментарии" публиковали мнение Оксаны Марченко о политиках "новой волны".





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