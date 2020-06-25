Оксана Марченко: "Руководство "1+1" искажает интересы украинцев через призму взглядов Коломойского"

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Редакционная политика телеканала "1+1" построена на противопоставлении одной части Украины другой, а это недопустимо.
Такое мнение в интервью изданию "Страна.ua" выразила
известная телеведущая Оксана Марченко, супруга народного депутата, председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" Виктора
Медведчука.
"Навязывается идентичность по
взглядам, близким только части граждан нашей страны. А этого категорически
нельзя делать в государстве, где люди ходят в разные церкви, разговаривают на
разных языках, чтут разных героев", – убеждена телеведущая.
Как акционер телеканалов "1+1" и "ТЕТ",
Оксана Марченко считает, что там многое необходимо менять.
"…В первую очередь –
менеджмент. Прежнее и нынешнее руководство несостоятельны, так как не отражают
интересов украинского общества, а искажают их через призму взглядов главного
собственника. Но для того, чтобы проводить такие изменения, нужно обладать
контрольным пакетом акций", – заявила телеведущая, не исключив, что
расширит свою долю акций этих телеканалов.
Также Оксана Марченко ответила на
вопрос, общается ли она с олигархом Игорем Коломойским, который является
основным владельцем этих каналов.
"Я с Коломойским знакома, разумеется, но не общаюсь. Мы виделись много лет назад. Никаких отношений не поддерживаем, их и не было никогда", – рассказала супруга Виктора Медведчука.
Ранее "Комментарии" публиковали мнение Оксаны Марченко о политиках "новой волны".
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