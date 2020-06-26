«Некачественные дети»: нардеп Третьякова объяснила свое скандальное заявление

Народный депутат от "Слуги народа" Галина Третьякова, которая оскандалилась из-за своих слов о "детях низкой качества", признала, что заявление было неудачным. Об этом председатель парламентского комитета по вопросам соцполитики и защиты ветеранов написала на своей странице в Facebook.

Нардеп рассказала, что не уйдет с должности председателя комитета Верховной Рады после ситуации, которую она назвала "организованным буллингом".

"Никуда не собираюсь идти под давлением снаружи. Буду делать свое дело, реализовывать план законодательных инициатив (реформ), который разрабатывала всю свою жизнь", - написала она.

Третьякова отметила, что не является идеальной, да и не пытается такой быть. Парламентарий признала, что ее слова прозвучали некорректно, но, мол, кто из живых не делает ошибок.

"Да, слова выбраны неудачно. Кто из нас не ошибается, тем более в момент долгих публичных выступлений? Я до сих пор пытаюсь справиться с учащенным сердцебиением перед подобными выступлениями", - отметила "слуга народа".

Напомним, после заявления о "детях низкого качества" депутата из "Слуги народа" Галину Третьякову Союз Федерации профсоюзов требует освободить с должности председателя парламентского комитета, а в соцсетях ее обвинили в нацизме. Так, в "Слуге народа" объяснили высказывание о "детях низкого качества"и будущую судьбу председательства Третьяковой в комитете Рады.

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