kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 26.06.2020

BTC/USD

9159.56

ETH/USD

230.53

LTC/USD

41.90

НБУ 26.06.2020

USD/UAH

26.81

EUR/UAH

30.15

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Министр соцсетей
migrants
Записки эмигранта
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Политика Скандалы «Некачественные дети»: нардеп Третьякова объяснила свое скандальное заявление
commentss НОВОСТИ Все новости

«Некачественные дети»: нардеп Третьякова объяснила свое скандальное заявление

Нардеп от «Слуги народа» Галина Третьякова рассказала, уйдет ли с должности главы комитета Верховной Рады после своих слов о детях «низкого качества»

сегодня, 11:35
Автор:

Таисия Ерохина
«Некачественные дети»: нардеп Третьякова объяснила свое скандальное заявление

Народный депутат от "Слуги народа" Галина Третьякова, которая оскандалилась из-за своих слов о "детях низкой качества", признала, что заявление было неудачным. Об этом председатель парламентского комитета по вопросам соцполитики и защиты ветеранов написала на своей странице в Facebook.

Нардеп рассказала, что не уйдет с должности председателя комитета Верховной Рады после ситуации, которую она назвала "организованным буллингом".

"Никуда не собираюсь идти под давлением снаружи. Буду делать свое дело, реализовывать план законодательных инициатив (реформ), который разрабатывала всю свою жизнь", - написала она.

Третьякова отметила, что не является идеальной, да и не пытается такой быть. Парламентарий признала, что ее слова прозвучали некорректно, но, мол, кто из живых не делает ошибок.

"Да, слова выбраны неудачно. Кто из нас не ошибается, тем более в момент долгих публичных выступлений? Я до сих пор пытаюсь справиться с учащенным сердцебиением перед подобными выступлениями", - отметила "слуга народа".

Напомним, после заявления о "детях низкого качества" депутата из "Слуги народа" Галину Третьякову Союз Федерации профсоюзов требует освободить с должности председателя парламентского комитета, а в соцсетях ее обвинили в нацизме. Так, в "Слуге народа" объяснили высказывание о "детях низкого качества"и будущую судьбу председательства Третьяковой в комитете Рады.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/profile.php?id=100002660029319
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!