Нардеп Сюмар сливает бренд «Европейской солидарности» на Киевщине - СМИ

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Народный депутат Украины Виктория Сюмар из фракции "Европейская солидарность" накануне местных выборов торгует брендом популярной партии на Киевщине. Об этом речь идет в материале "Капитала".
Один из активистов ЕС на условиях конфиденциальности признался, что Виктория Сюмар назначена координатором местных выборов от "Европейской солидарности" в Киевской области.
"Например, в Боярке Сюмар собирается отдать во "франшизу" местную партийную организацию. Под кого? Под Вадима Гедульянова из Одессы, который работает сейчас на Киевщине и набрал в свою команду бывших регионалов. Например, Светлану Сушко - директора местной гимназии, активного члена Партии Регионов и активистку Московского Патриархата", - сообщил активист избирательного штаба "Европейской солидарности".
Также, по информации источников в штабе "Европейской солидарности", Вадим Гедульянов во время парламентских выборов 2019 года изменил партии и работал на Александра Горобца - мажоритарщика от "Слуги народа".
По данным источников, на передачу местных отделений ЕС Сюмар подтолкнули политические амбиции ее нового мужа - Дмитрия Христюка. Якобы Христюк будет выдвигаться в руководители Ирпенской объединенной территориальной общины под флагами "Евросолидарности", а профинансировать выборы Христюка вызывался главный спонсор Вадима Гедульянова - экс-нардеп Артур Палатный. Но даже этих средств будет недостаточно, пишет СМИ.
Отметим, что мужчина Виктории Сюмар - Дмитрий Христюк - был заместителем одиозного городского головы Ирпеня застройщика Владимира Карплюка.
Ранее сообщалось, как усиление карантина может повлиять на местные выборы в Украине.
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