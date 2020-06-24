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Нардеп Корниенко извинился за "бабу поддутую, но рабочую"

Нардеп от "Слуги народа" Александр Корниенко заверил, что скандальный разговор о коллеге Ирине Аллахвердиевой сделан с помощью монтажа, а сам он против сексизма в политике

сегодня, 00:38
Автор:

Екатерина Белоброва
Нардеп Корниенко извинился за "бабу поддутую, но рабочую"

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, который сегодня во время перерыва на брифинге в Николаеве, в непристойной манере обсудил вместе с Давидом Арахамию их общую коллегу Ирину Аллахвердиеву, заявил, что весь разговор смонтирован и раздут СМИ. Об этом парламентарий написал на своей странице в Facebook.

Так, по словам Корниенко, весь записанный разговор "за спиной" стал плодом искусного монтажа, а фамилия "уважаемой коллеги" Аллахвердиевой была намеренно добавлена в него, так как в своей светской дискуссии они с Арахамией обсуждали совершенно другие вещи. Однако нардеп все равно решил извиниться.

"Я понимаю, что определенные фривольные слова могли обидеть людей - в частности, женщин. За что от своего имени и от имени Давида приношу искренние извинения", - указал политик.

Также "слуга народа" отметил, что в их партии существует своя внутренняя этика взаимоотношений, которая вовсе не нарушает гендерные, возрастные и социальные права, но зачастую допускаются ироничные и карикатурные замечания в адрес друг друга.

"Прошу сообщество соцсетей наконец судить по делам, а не по словам. Потому что только так можно вспомнить, что я был и остаюсь сторонником настоящего равноправия между женщинами и мужчинами - в частности, в политике. Об этом свидетельствуют мои законодательные инициативы", - призвал Корниенко. 


Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Минсоцполитики назвали ужасающую статистику, согласно которой подавляющее большинство украинок сталкивались с физическим или психологическим насилием в быту


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