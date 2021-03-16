Медведчук оспаривает введенные СНБО санкции через суд: подробности

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Вечканова Елена
Законность
наложенных Советом национальной безопасности и обороны санкций на Виктора
Медведчука проверят в Кассационном административном суде г.Киев. Об этом сообщают
представители Верховного суда Украины.
Медведчук будет судиться с СНБО. Фото: Цензор.НЕТ
По
имеющейся информации, Медведчук подал иск, которым оспаривает февральское
решение СНБО о санкциях, касающихся его финансовых активов и отдельной
недвижимости. В суде уже зарегистрировали соответственное дело — под номером 9901/73/21.
Также
в пресс-службе ВС предлагают отслеживать все происходящее в процессе рассматривания иска, и дальнейшие судебные решения на соответствующих ресурсах.
Напомним,
СНБО объявило о введении санкций против Медведчука и еще восьми физических лиц 19 февраля. Помимо самого главы политической партии "Оппозиционная платформа —
за жизнь" под введенные ограничения попала и его жена, известная телеведущая
Оксана Марченко. Санкции коснулись и номинального владельца ранее
заблокированных телеканалов, транслирующих пророссийскую пропаганду, нардепа
Тараса Козака.
Ранее
"Комментарии" рассказывали о том, стоит ли ожидать судебных разбирательств по поводу Виктора Медведчука. На этот вопрос детально ответили люди из близкого
окружения президента Владимира Зеленского. Спойлер — по их заверениям, у власти
есть что предъявить куму Путина.
Также
на портале найдется информация о недавно опубликованных пленках с разговором якобы Виктора Медведчука и Владислава Суркова, экс-помощника президента России. В публикации есть не только видеозапись беседы, но и размышления экспертов о
том, кому выгодно появление этих пленок в Сети. К слову, это уже второй "вброс" подобной информации — первая запись была обнародована в конце
февраля.
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