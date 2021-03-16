Медведчук оспаривает введенные СНБО санкции через суд: подробности

Законность наложенных Советом национальной безопасности и обороны санкций на Виктора Медведчука проверят в Кассационном административном суде г.Киев. Об этом сообщают представители Верховного суда Украины.



Медведчук будет судиться с СНБО. Фото: Цензор.НЕТ

По имеющейся информации, Медведчук подал иск, которым оспаривает февральское решение СНБО о санкциях, касающихся его финансовых активов и отдельной недвижимости. В суде уже зарегистрировали соответственное дело — под номером 9901/73/21.

Также в пресс-службе ВС предлагают отслеживать все происходящее в процессе рассматривания иска, и дальнейшие судебные решения на соответствующих ресурсах.

Напомним, СНБО объявило о введении санкций против Медведчука и еще восьми физических лиц 19 февраля. Помимо самого главы политической партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" под введенные ограничения попала и его жена, известная телеведущая Оксана Марченко. Санкции коснулись и номинального владельца ранее заблокированных телеканалов, транслирующих пророссийскую пропаганду, нардепа Тараса Козака.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, стоит ли ожидать судебных разбирательств по поводу Виктора Медведчука. На этот вопрос детально ответили люди из близкого окружения президента Владимира Зеленского. Спойлер — по их заверениям, у власти есть что предъявить куму Путина.

Также на портале найдется информация о недавно опубликованных пленках с разговором якобы Виктора Медведчука и Владислава Суркова, экс-помощника президента России. В публикации есть не только видеозапись беседы, но и размышления экспертов о том, кому выгодно появление этих пленок в Сети. К слову, это уже второй "вброс" подобной информации — первая запись была обнародована в конце февраля.

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