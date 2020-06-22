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Главная Новости Политика Скандалы Лидер Добровольческого движения ОУН Николай Коханивский получил два года тюрьмы с отсрочкой
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Лидер Добровольческого движения ОУН Николай Коханивский получил два года тюрьмы с отсрочкой

Сегодня Шевченковский районный суд Киева вынес приговор по делу о погроме российских банков лидером ОУН Николаем Коханивским

сегодня, 14:49
Автор:

Владимир Лавский
Лидер Добровольческого движения ОУН Николай Коханивский получил два года тюрьмы с отсрочкой

Николай Коханивский в здании суда. Фото: Макс Левин/hromadske

Лидера Добровольческого движения ОУН Николая Коханивского приговорили к двум годам годам заключения, с отсрочкой исполнения приговора на год в качестве "условного срока". Об этом сообщает издание "Громадське"

В то же время гражданский иск о компенсации убытков на данном заседании не рассматривали, поскольку сторона истца не явилась на заседание. 

Отметим, что в 2016 году Коханивский вместе со сторонниками движения ОУН забросали камнями здание "Сбербанка России" в Киеве, а затем ворвались и устроили погромы в одном из столичных отделений "Альфа-банка". 

Данную акцию назвали протестом против работы российских финансовых структур на территории Украины во время украинско-российской войны. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что 21 октября 2017 года в Киеве возле станции метро "Академгородок" лидер Добровольческого движения был задержан полицией с подозрением в стрельбе из пневматического оружия. Он ранил из травматического пистолета экс-командира одного из взводов "Правого сектора" Руслана Камчалу. 

Затем Николай Коханивский грозил дальнейшими погромами объектов российского бизнеса в Киеве. 



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Источник: https://hromadske.ua/posts/komandira-bataljonu-oun-kohanivskogo-zasudili-do-2-rokiv-tyurmi-ale-uvyaznyat-jogo-cherez-rik
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