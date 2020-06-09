kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 09.06.2020

BTC/USD

9671.43

ETH/USD

242.48

LTC/USD

46.15

НБУ 09.06.2020

USD/UAH

26.75

EUR/UAH

30.15

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Министр соцсетей
migrants
Записки эмигранта
grivna
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Политика Скандалы Ляшко назвал Лещенко "бородатой женщиной" (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Ляшко назвал Лещенко "бородатой женщиной" (ВИДЕО)

Экс-нардеп Олег Ляшко в прямом эфире жестко высказал мнение о члене Наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергее Лещенко

сегодня, 12:55
Автор:

Комментарии
Ляшко назвал Лещенко "бородатой женщиной" (ВИДЕО)

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко в прямом эфире канала "Украина 24" жестко отозвался о члене Наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергее Лещенко, обвинив его в получении заоблачных зарплат, сотрудничестве с олигархами, и назвал "бородатой женщиной". Фрагмент видео этого эфира на своей странице в Facebook опубликовал соратник Олега Ляшко, народный депутат прошлого созыва Андрей Лозовой.

"Наконец эта досадная правда прозвучала в топ-эфире, а именно в интервью Олега Ляшко Василию Голованову", - написал Лозовой.

Так, ведущий Василий Голованов озвучил вопрос зрителя:

- Тарас интересуется: "Что Олег Валерьевич думает о Сергее Лещенко?"

Ляшко за словом в карман не полез:

- А что я думаю? Бородатая женщина. Что мне о нем думать?

- Не оскорбляйте.

- Я не оскорбляю.

- Кстати, он является членом Наблюдательного совета "Укрзализныци".

- Не понятно, что он там делает. Получает по 500 000 гривен в месяц и лоббирует интересы олигархов. И врет, все время врет. Всю жизнь посвятил лжи за деньги. Кто платит бабки - за того деньги и врет. Поэтому не стоит вообще внимания. Чем меньше будет таких лжецов в Украине - тем лучше будет для каждого украинца.

Комментируя это видео, Лозовой отметил, что авторство мема "Бородатая женщина", вероятнее всего, принадлежит мэру Днепра Борису Филатову, однако публично Сергея Лещенко так назвали впервые. Напомним, с легкой руки Ляшко экс-премьер Алексей Гончарук получил кличку Леха Самокат, а бывший президент Янукович - Ростовский Бегемот.

Напомним, Янина Соколова заявила о Зеленском, что тот "не научился быть президентом".


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/100000472192988/posts/4573200589372302/?d=n
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!