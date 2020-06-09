Ляшко назвал Лещенко "бородатой женщиной" (ВИДЕО)

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко в прямом эфире канала "Украина 24" жестко отозвался о члене Наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергее Лещенко, обвинив его в получении заоблачных зарплат, сотрудничестве с олигархами, и назвал "бородатой женщиной". Фрагмент видео этого эфира на своей странице в Facebook опубликовал соратник Олега Ляшко, народный депутат прошлого созыва Андрей Лозовой.

"Наконец эта досадная правда прозвучала в топ-эфире, а именно в интервью Олега Ляшко Василию Голованову", - написал Лозовой.

Так, ведущий Василий Голованов озвучил вопрос зрителя:

- Тарас интересуется: "Что Олег Валерьевич думает о Сергее Лещенко?"

Ляшко за словом в карман не полез:

- А что я думаю? Бородатая женщина. Что мне о нем думать?

- Не оскорбляйте.

- Я не оскорбляю.

- Кстати, он является членом Наблюдательного совета "Укрзализныци".

- Не понятно, что он там делает. Получает по 500 000 гривен в месяц и лоббирует интересы олигархов. И врет, все время врет. Всю жизнь посвятил лжи за деньги. Кто платит бабки - за того деньги и врет. Поэтому не стоит вообще внимания. Чем меньше будет таких лжецов в Украине - тем лучше будет для каждого украинца.

Комментируя это видео, Лозовой отметил, что авторство мема "Бородатая женщина", вероятнее всего, принадлежит мэру Днепра Борису Филатову, однако публично Сергея Лещенко так назвали впервые. Напомним, с легкой руки Ляшко экс-премьер Алексей Гончарук получил кличку Леха Самокат, а бывший президент Янукович - Ростовский Бегемот.

Напомним, Янина Соколова заявила о Зеленском, что тот "не научился быть президентом".

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