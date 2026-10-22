Кто торговал пирамидками шиацу, а Федоров продавал воду как средство для похудения: экс-министр Луценко

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Кречмаровская Наталия
Первым "бизнес-проектом" бывшего министра обороны Михаила Федорова была продажа запорожским женщинам обычной воды под видом новейшего средства для похудения.
Михаил Федоров. Фото из открытых источников
Экс-министр МВД Юрий Луценко рассказал, что за эту схему осудили двух сообщников Федорова, пишут "Українські новини".
Издание сообщает, что двое партнеров Михаила Федорова были осуждены и заключены в тюрьму, а Михаилу Федорову удалось избежать ответственности.
По словам Луценко, в начале 2000-х годов в Украине было много незаконных бизнес-схем.
СМИ напоминает, что Михаил Федоров, находясь в разных статусах во время широкомасштабного вторжения РФ, анонсировал различные государственные инициативы, которые так и не пошли дальше презентаций и анонсов.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что анонсированное экс-министром обороны Михаилом Федоровым "Закрытое небо" по сбитию 95% дронов оказалось маркетинговым ходом, не давшим обещанных результатов. На смену ему пришли ИИ-ролики об "Армии роботов", что лишь усугубляет разочарование общества на фоне пропущенной Федоровым закупки ракет для Patriot и досрочно израсходованных средств оборонного бюджета.