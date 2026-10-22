Кто торговал пирамидками шиацу, а Федоров продавал воду как средство для похудения: экс-министр Луценко

Первым "бизнес-проектом" бывшего министра обороны Михаила Федорова была продажа запорожским женщинам обычной воды под видом новейшего средства для похудения.

Михаил Федоров. Фото из открытых источников

Экс-министр МВД Юрий Луценко рассказал, что за эту схему осудили двух сообщников Федорова, пишут "Українські новини".

"Обычная вода, как средство для похудения, — стартап, который Федоров ввел в Запорожье. Свой первый "бизнес-проект" Михаил начинал с двумя компаньонами. Они пытались продать запорожским женщинам эту обычную воду, как средство для похудения", — отметил Луценко.

Издание сообщает, что двое партнеров Михаила Федорова были осуждены и заключены в тюрьму, а Михаилу Федорову удалось избежать ответственности.

"Двое подельников Федорова тогда получили срок за финансовое мошенничество, а Федоров — урок", — говорится в сообщении.

По словам Луценко, в начале 2000-х годов в Украине было много незаконных бизнес-схем.

"Тогда это было модно: кто-то шиацу пирамидками торговал, кто-то еще какой-то "холерой". Очевидно Федоров занимался тем самым", — отметил экс-министр МВД.

СМИ напоминает, что Михаил Федоров, находясь в разных статусах во время широкомасштабного вторжения РФ, анонсировал различные государственные инициативы, которые так и не пошли дальше презентаций и анонсов.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что анонсированное экс-министром обороны Михаилом Федоровым "Закрытое небо" по сбитию 95% дронов оказалось маркетинговым ходом, не давшим обещанных результатов. На смену ему пришли ИИ-ролики об "Армии роботов", что лишь усугубляет разочарование общества на фоне пропущенной Федоровым закупки ракет для Patriot и досрочно израсходованных средств оборонного бюджета.