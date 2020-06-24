Корниенко признался, кого на самом деле имел в виду под "рабочей бабой" и "корабельной сосной"

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, который оказался в центре сексистского скандала, когда во время перерыва на брифинге в Николаеве обсуждал с Давидом Арахамией внешний вид их коллеги в парламенте Ирины Аллахвердиевой, принес публичные извинения. Ролик с публичным обращением он опубликовал на своей странице в Facebook.

В первую очередь Корниенко обратился к самой Аллахвердиевой, принеся извинения за неприемлемую форму выражений своих впечатлений от ее внешнего вида.

"Первая часть разговора была действительно посвящена моей уважаемой коллеге Ирине, за что я прошу прощения у нее. Приглашаю к конструктивному диалогу, который поможет нам решить сложившуюся ситуацию без вреда для общего дела", - обозначил политик.

При этом нардеп подчеркнул, что большая часть беседы с Арахамией, которая была использована СМИ для хайпа, касалась вовсе не Аллахвердиевой, а другого политика.

"Я готов поклясться, пройти всякие тесты и полиграфы, что основной разговор относился к возможному кандидату в городской совет Николаева Татьяны Домбровской. Действительно она меня впечатлила своей энергией и запалом, хотя опять же я использовал слова, которые неприемлемы и могут трактоваться как сексизм", - указал Корниенко, добавив, что в сложившейся ситуации Домбровская может отказаться сотрудничать с фракцией "Слуга народа" и это будет вполне справедливо.

По итогам он принес извинения всем украинцам и электорату "Слуги народа", обозначив, что эта ситуация станет для него серьезным уроком, а подобная речь недопустима в словарном запасе народного избранника.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Александр Корниенко обвинил журналистов в склейке и монтаже разговора, где он с Давидом Арахамией обсуждал внешний вид коллеги по фракции.





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