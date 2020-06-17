Комитет Рады поддержал постановление об отставке Авакова

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности поддержал инициативу фракции "Голос" и согласовал включение рассмотрения постановления об увольнении министра внутренних дел Украины Арсена Авакова в повестку дня Верховной Рады. Об этом говорится в Twitter политсилы.

Сообщается, что комитет проголосовал за передачу этого вопроса в сессионный зал Рады. Поэтому народные депутаты рассмотрят вопрос об отставке главы МВД Авакова.

Напомним, депутаты Верховной Рады начали собирать подписи за отставку министра Арсена Авакова. В частности, депутат от фракции "Слуги народа" Евгений Шевченко обратился в Раде к присутствующим с предложением отправить министра в отставку. Нардеп утверждает, что в его фракции почти все члены не довольны работой главы МВД.

"В нашем зале есть люди сильные, как говорят в народе, "с яйцами"? Или мы и дальше будем смотреть, как господин Аваков продолжает разрушать нашу страну?", - заявил Шевченко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Зеленский не собирается отправлять в отставку министра внутренних дел Арсена Авакова за громкие дела о перестрелке в Броварах и изнасиловании в полицейском участке в Кагарлыке. Так, Арсен Аваков сможет уволиться из Кабмина только, когда поставит точку в деле об убийстве Павла Шеремета. До этого вопрос об отставке министра МВД поднимать в Офисе президента не будут, рассказал Владимир Зеленский.





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