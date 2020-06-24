"Как корабельная сосна": главные выводы после очередного скандала в Слуге народа

Во вторник вечером украинское медиапространство буквальнов взорвала запись, на которой лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и лидер партии Александр Корниенко обсуждают в Николаеве внешность своей коллеги Ирины Аллахвердиевой. Сама Аллахвердиева назвала запись фейком и монтажом. Александр Корниенко также настаивает на этом, хотя и принес извинения за "определенные фривольные слова". Но поверили в монтаж и искренность извинений далеко не все…

"Мне стыдно и за то, что было сказано, и за то, как потом они начали всё отрицать"

Политтехнолог, специалист по антикризисным кампаниям Денис Богуш считает, что уровень диалога руководителей пропрезидентской фракции и партии крайне низок. И на их шуточки в адрес женщины, уверен эксперт, обратят внимание не только украинские, но и мировые СМИ.



"Вопрос сексизма в мире в последнее время стоит остро. В развитых странах идет активная борьба против него. Так что для наших зарубежных партнеров происшедшее – это шокирующая история", – говорит Денис Богуш. – Вы знаете, что такое "корабельная сосна", как называли Арахамия и Корниенко женщину-коллегу? Это лишь на первый взгляд речь идет о крепкой древесине. Но именно так называют еще и определенную категорию женщин на туристических лайнерах… Мне стыдно и за то, что было сказано, и за то, как потом они начали всё отрицать… Это ведь прямой эфир, его не подредактируешь".

К тому же, напоминает политтехнолог, уже известно, что Аллахвердиева сразу после этого диалога резко высказалась в адрес Арахамии и Корниенко. А потом еще и дала соответствующий комментарий одному из изданий.

"Потом, видно, быстро выстроили "политику партии" и "переписали показания". Якобы, сказанное имело отношение к другой женщине… Но даже если это так, чем это лучше? Чем это вас оправдывает? –спрашивает эксперт. – А они еще и президента вспомнили, который, цитируя Корниенко: "Подпрыгнет, выкурит все айкосы. Скажет: "Баба да. Баба да"". Вся эта история – "зашквар" неимоверный… Будто муж пришел вечером весь в помаде, обцелованный, а жене пытается объяснить, что он занимался работой".

Проблема, по мнению Дениса Богуша, не только в непрофессионализме действующей власти, но и в крайне низком уровне культуры, образованности, толерантности ее представителей.

"Похоже, они даже не понимают, что в публичном обществе, на публичных мероприятиях уровень дискуссии должен быть точно уж не такой. И если даже в прямом эфире, когда тебя видит-слышит весь Николаев, они не могут удержаться от таких "эпитетов", что же происходит у них "за кадром"? Всё это плохо и грустно… Не знаю, как на это смотрят их избиратели. Но выглядит так, как будто мы в какой-то мере соучастники всего этого… Ведь мы же их выбирали".

"Представители партии власти, то и дело попадая в такие ситуации, почему-то не делают выводов"

Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик подчеркивает, что стрим (прямую трансляцию) монтировать пока не научились. А потому всё показанное-озвученное считает правдой.

"Попытки рассказать о монтаже со стороны Корниенко и других участников скандала выглядит смешно. Люди, которые разбираются в технике, это прекрасно понимают", – подчеркивает эксперт.

По мнению Виталия Кулика, нардепы от СН то и дело попадают в подобные "зашквары", потому что в составе фракции находятся люди, не имеющие опыта в политике.

"А политика – это совсем другой уровень, это публичная плоскость. Их переписки или еще что-то становятся достоянием гласности. Это обсуждают, ретранслируют. Но представители партии власти, то и дело попадая в такие ситуации, почему-то не делают выводов, – подчеркивает директор ЦИПГО. – И проводят пресс-конференции, отпуская слащавые сексистские шуточки, словно, не видя с десяток микрофонов. Это – верх непрофессионализма для публичного политика. А тем более – для лидеров партии и фракции. Это же говорит и о "качестве" самих депутатов. Учитывая, что подобные эксцессы часто возникают, думаю, избиратель сделает определенные выводы".

Эксперт также напоминает, что сам Корниенко признал, что подвергшиеся критике заявления – это "специфика языка" и "внутрипартийное дело".

"Судя по словам Корниенко и Арахамии, депутатов в СН подбирают не по критериям профессионализма, а "по приколу" и личным впечатлениям… И отношение к женщинам-депутатам во фракции – соответствующее. И точно оставляет желать лучшего. Да и у самих женщин-депутатов есть проблемы – они не могут дать сдачи, оправдывая заявления, подобные тому, что мы слышали", – резюмирует Виталий Кулик.

"Это был оголтелый сексизм и демонстрация крайнего неуважения к женщине"

Политический эксперт Богдан Мирошников отмечает: "Во-первых, я не считаю это "сливом". Они были в публичном месте – и многие могли их слышать. Просто одно дело – выложить такое в Сеть, а другое – побояться это сделать. Те, кто выложил – молодцы… Во-вторых, всем всё прекрасно понятно. Они могут сколько угодно кивать на "вырванные из контекста фразы", "порохоботов" или "страницу взломали". Это не были слова, вырванные из контекста. Но, по сути, это был оголтелый сексизм и демонстрация крайнего неуважения к женщине со стороны ее коллег – народных депутатов".

Таким образом, по мнению Богдана Мирошникова, первые лица "слуг" показали свой пещерный уровень развития и мировоззрения.

"Это, кстати, и является причиной постоянного попадания "слуг" в скандалы, – уверен эксперт. – Но пока рейтинг Зеленского держится хотя бы на уровне 10-15%, все эти истории с "продай собаку", дальнобойщиками, заказами проституток прямо в зале ВР будут продолжаться. Политтехнологией происшедшее (ради отвлечения внимания общества от более злободневных тем) я также не считаю. В команде "зеленых" попросту нет грамотных специалистов. О чём говорить, если на руководство СБУ пришлось ставить сценариста из "квартала"…? Эти люди пришли временно, они это прекрасно понимают, поэтому пытаются вкусить немного "красивой жизни". А терпит, как всегда, народ Украины. Но терпение имеет свойство заканчиваться".





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