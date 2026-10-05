Из кресла премьера Украины в члены Госдумы РФ: что известно о бизнесе и связях экс-главы НБУ Сергея Арбузова

Хотя многие чиновники и бизнесмены уже годами пребывают за пределами Украины, они не закрывают бизнес и поддерживают контакты с людьми, которые могут представлять их интересы. И в этом, вероятно, наиболее везучим является один из приближенных “Семьи” Виктора Януковича, экс-глава НБУ, член Кабмина и даже бывший его глава, Сергей Геннадьевич Арбузов. Объясняется это тем, что его интересы всегда представляла самый близкий человек — мама Валентина Арбузова, сделавшая сына тем, кем он есть. А стал он совсем недавно членом Государственной Думы РФ.

Сергей Арбузов. Фото портал "Комментарии"

Портал “Комментарии” решил разобраться – какими активами, финансовыми и не только, обладает в Украине новоиспеченный депутат российского парламента, и может ли это ему как-то помочь.

Все благодаря маме – как к Сергею Арбузову пришел успех

До 40 лет Сергей Арбузов, уроженец Донецка, был совершенно неизвестен в Украине, а в сентябре 2010 года был назначен первым заместителем главы Национального банка Украины. Уже через три месяца он получил пост председателя НБУ, сменив Владимира Стельмаха.

В декабре 2012 года Арбузов получил новую должность — первого вице-премьера, так что его стали называть кандидатом в новые премьер-министры вместо Николая Азарова, и его действительно назначили, правда всего на месяц — до февраля 2014 года после разгона Майдана. После этого выехал из Украины в Россию, где совместно с еще рядом политиков из Украины занялся бизнесом, о чем стало известно в 2024 году. В сентябре 2026 года сообщалось, что Сергей Арбузов стал членом Государственной Думы от партии "Справедливая Россия".

Всеми своими успехами в Украине как сообщали "Комментарии", Арбузов обязан маме – Валентине Арбузовой, в апреле 2009 года возглавившей правление ПАО "Всеукраинский банк развития". За финучреждением быстро закрепилась слава "карманного" банка сына тогдашнего президента Украины Александра Януковича. В банке обслуживались многие госучреждения, а само финучреждение одерживало победы в тендерах на оказание банковских услуг для госпредприятий. К примеру Одесская железная дорога взяла в 2013 году у банка долларовые кредиты на 55 млн грн. Всего же по данным аналитического сервиса YouControl с 2011 по 2014 годы “Всеукраинский банк развития” получил от гостендеров 594 млн грн, или по тогдашнему курсу около 74,5 млн долл.

Сколько всего средств получил Сергей Арбузов благодаря протекции мамы, вероятно способствовавшей его назначению на высокие посты, неизвестно, но в Украине инкриминировали в разное время хищения:

- 117 млн грн при создании телеканала БТБ (Банковское телевидение);

- растрате 220 млн грн из госбюджета в 2012-13 гг. для создания выделенной телекоммуникационной сети специального назначения.

То и дело появлялась информация об объявлении его в розыск по линии Интерпола, что периодически опровергалось. В 2020 году экс-чиновник был заочно арестован ВАКС Украины, а в апреле 2025 года попал под санкции СНБО на 10 лет.

Был бизнес, а теперь уголовные дела, но есть доверенные лица

Отметим, что санкции СНБО были введены против персонально банкира, потому что бизнеса в Украине официально у Сергея Арбузова нет, что может оказаться попыткой скрыть правду.

Так, ПАО "Всеукраинский банк развития" или иначе "ВБР" (сфера деятельности – другие виды денежного посредничества, уставной фонд – 567,5 млн грн) с 2021 года пребывает в стадии ликвидации, а уголовное производство №32019100110000006 говорит о внесении в компанию миллионов долларов наличными в 2013-м начале 2014 годов. К примеру 24 февраля 2014 года на счет в банке были внесены 5 млн долл. наличными и сведения об этом до Госфинмониторинга не доходили.

Но кроме этой "финансовой прачечной" Валентина Арбузова руководила ООО "Роджерс-К" (сфера деятельности – управление фондами, уставной фонд – 155 млн грн), которое проходит по уголовному производству № 42018000000000066. Согласно версии следствия, компания, имевшая тогда название ООО "Компания по управлению активами "ВБР-Развитие", в качестве транзитной компании использовалась для легализации и вывода средств через "Всеукраинский банк развития" 1,4 млрд грн. Так, в 2013-2014 годах на счета в "Всеукраинского банка развития" открытые различными компаниями вносились миллионные суммы в долларах наличными, право на которые затем были переуступлены другой компании, а та уже вывела их через "транзитные фирмы" подобные "Роджерс-К".

Отметим, что в настоящий момент "Роджерс-К" не находится в стадии ликвидации и по данным YouControl ее официальными владельцами являются граждане Туркменистана Ишкузи Сейитмурадов и Умитджан Хайталиев. Однако реальным бенефициаром ООО сервис называет жителя Донецка Геннадия Поперечного. Отметим, что человек с такими ФИО фигурирует как "вице-президент Федерации автомобильного спорта ДНР".

Кроме "Роджерс-К" Геннадий Поперечный числится владельцем 100% ООО "Типикон А" (сфера деятельности – консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, уставной фонд – 20,5 млн грн). Компания также проходит по уголовному производству № 42018000000000066 через которую из банка Александра Януковича выводили 1,4 млрд грн.

Уже упомянутый Ишкузи Сейитмурадов владеет или руководит 10 фирмами, среди которых, например, ООО "Перспективные строительные технологии" (сфера деятельности – оптовая торговля стройматериалами, уставной фонд – 50 000 грн.). Ее след можно найти в уголовном производстве №32018100070000024, в котором компания упоминается как вероятно фиктивная фирма, чьи реквизиты используются в схемах для уклонения от НДС путем оформления "липовых" коммерческих сделок.

По версии следствия все в том же уголовном производстве № 42018000000000066 для вывода средств использовались компании, оформленные на иностранных граждан. То есть все фирмы в которых числятся Ишкузи Сейитмурадов и Умитджан Хайталиев, может являться частью невидимой финансовой империи Сергея Арбузова в Украине предназначенной для незаконных финансовых схем, уклонения от налогов и легализации преступных доходов.

Раньше мама, а теперь король обнала, и глава Офиса президента Украины?

Для того, чтобы заниматься вероятно незаконными схемами в Украине традиционно нужна хорошая “крыша” в банковских, правоохранительных и политических кругах, причем с последней лучше всего. Однако после смены власти такой поддержки Сергей Арбузов явно лишился, хотя и далеко не сразу.

Так, в 2017 году был отменен арест дома Валентины Арбузовой, а в 2018-м то же самое произошло с недвижимостью отца Сергея Арбузова – Геннадия. Однако после 2022 года эти времена прошли – в апреле 2024 года Дарницкий районный суд Киева отказался открывать производство по иску Валентины Арбузовой об отмене ареста ее недвижимости к Специализированной прокуратуре Украины.

В то же время в Интернете заметили взаимосвязь между ныне ликвидированным "Фидобанком", чей убитый в январе владелец Александр Адарич считался другом Сергея Арбузова и главы Офиса президента Украины Кирилла Буданова.

Так, причиной банкротства банка стал вывод из него средств через "Максимус Эссетс", от которого они попали ООО "Эдельмар". Как утверждают авторы версии взаимосвязи с Кириллом Будановым, в момент сделки ООО владел житель Запорожья Иван Руденко, ему же принадлежали еще ряд фирм, директором одной из них, "Рост-Инвестмент", был Денис Гринюк, выступавший также директор ряда коммерческих структур, принадлежащих бизнесмену Вячеславу Стрелковскому.

Последний получил в Украине репутацию "короля обнала", за что попал под санкции, а в мае 2025 года БЭБ передало в суд дело в отношении него. Но главное, нынешний глава ОП Украины Кирилл Буданов проживал в доме в селе Хотов, который принадлежит бывшей жене бизнесмена, Диане Стрелковской.

Отметим, что по данным аналитического сервиса YouControl действительно, Иван Руденко был собственником ООО "Эдельмар" (сфера деятельности – деятельность в сфере бухгалтерского учета и аудита, уставной фонд – 4000 грн), который упоминается в деле о хищениях из "Фидобанка", как и был соучредителем ООО "Рост-Инвестмент". Директором и совладельцем последнего действительно был некий Денис Гринюк.

Отметим, что с июня 2026 года Денис Гринюк является владельцем 100% ООО "Дитранс" (сфера деятельности – оптовая торговля напитками, уставной фонд – 3000 грн.), которое до апреля 2021-го по данным сервиса OpenDataBot принадлежало Вячеславу Стрелковскому. После этого до августа 2022-го его директором была Диана Стрелковская. При этом сама компания фигурирует в ряде уголовных расследований как участник схем по уклонению от налогов в особо крупных размерах.

Отметим, что если интересы Сергея Арбузова в Украине сохранились и сосредоточены в сфере махинаций с налогами и оказанию услуг по уклонению от них, то альянс именно с Вячеславом Стрелковским выглядит наиболее правильным. Это и союз с "профессионалом" в этой сфере, имеющего опыт и ресурсы для работы, а также возможную поддержку в лице главы ОП Кирилла Буданова.

Впрочем, объективных доказательств в пользу такого союза, кроме косвенной связи с некоторыми компаниями и людьми из орбиты Вячеслава Стрелковского все же нет.

Будет лоббировать бизнес – свой и Медведчука в Госдуме

Заметим, что руководитель аналитического центра "Деловая столица" Вадим Денисенко считает, что партию "Справедливая Россия" спонсирует экс-нардеп Украины Виктор Медведчук, который провел Сергея Арбузова в российский парламент. Как полагает эксперт, Медведчук намерен использовать экс-главу НБУ в России в качестве лоббиста для своего угольного и другого бизнеса в оккупированных регионах Украины, в том числе Крыму. Тем более, что сам Сергей Арбузов посредством кипрской Prontoservus Limited, через еще одну кипрскую фирму BS Chukchi Investments, получает роялти от продажи угля с месторождения Амаам Беринговского каменноугольного бассейна на Чукотке.

В то же время как сообщали "Комментарии", в Украине у Виктора Медведчука остались финансовые интересы, которые представляет бизнесмен Александр Спектор.



