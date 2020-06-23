kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 23.06.2020

BTC/USD

9639.23

ETH/USD

243.79

LTC/USD

44.10

НБУ 23.06.2020

USD/UAH

26.75

EUR/UAH

30.22

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Министр соцсетей
migrants
Записки эмигранта
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Политика Скандалы "Иск мэра Черкасс к Зеленскому": суд перенес заседание на август
commentss НОВОСТИ Все новости

"Иск мэра Черкасс к Зеленскому": суд перенес заседание на август

Президент Владимир Зеленский не прибыл в суд по заявлению мэра Черкасс Анатолия Бондаренко, так как не был уведомлен о дате заседания

сегодня, 22:13
Автор:

Екатерина Белоброва
"Иск мэра Черкасс к Зеленскому": суд перенес заседание на август

Глава государства Владимир Зеленский не прибыл на заседание Печерского районного суда Киева по иску главы Черскасского городского совета Анатолия Бондаренко, которого гарант назвал бандитом. Об этом черкасский мэр написал на своей странице в Facebook.

Как оказалось, причиной, по которой украинский гарант физически не мог появиться в зале суда - это то, что ему не была отправлена повестка.

"Ну что ж.. Следующее заседание состоится 18 августа, надеюсь, к тому времени в здании суда найдется бумага и конверт, чтоб уведомить президента", - иронично указал в сообщении Бондаренко.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что адвокат мэра Черкасс Анатолия Бондаренко Денис Цыпин подал иск о защите чести и достоинства после того, как президент Владимир Зеленский назвал его клиента бандитом.

"Я, Денис Цыпин, адвокат мэра Черкасс Анатолия Бондаренко, подаю в Печерский районный суд города Киева исковое заявление о защите чести и достоинства, деловой репутации мэра Черкасс", - говорит юрист в своем иске.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!