"Иск мэра Черкасс к Зеленскому": суд перенес заседание на август

Глава государства Владимир Зеленский не прибыл на заседание Печерского районного суда Киева по иску главы Черскасского городского совета Анатолия Бондаренко, которого гарант назвал бандитом. Об этом черкасский мэр написал на своей странице в Facebook.

Как оказалось, причиной, по которой украинский гарант физически не мог появиться в зале суда - это то, что ему не была отправлена повестка.

"Ну что ж.. Следующее заседание состоится 18 августа, надеюсь, к тому времени в здании суда найдется бумага и конверт, чтоб уведомить президента", - иронично указал в сообщении Бондаренко.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что адвокат мэра Черкасс Анатолия Бондаренко Денис Цыпин подал иск о защите чести и достоинства после того, как президент Владимир Зеленский назвал его клиента бандитом.

"Я, Денис Цыпин, адвокат мэра Черкасс Анатолия Бондаренко, подаю в Печерский районный суд города Киева исковое заявление о защите чести и достоинства, деловой репутации мэра Черкасс", - говорит юрист в своем иске.







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